Динамо зазнало поразки від азербайджанського Карабаху у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Кияни поступилися з рахунком 0:2 і за сумою двох зустрічей вибули з турніру.

Про це пише Суспільне.

Динамо поступилося Карабаху у кваліфікації Ліги конференцій

У першому поєдинку проти Карабаху київська команда здобула мінімальну перемогу – 1:0. Для виходу до наступного етапу кваліфікації Динамо необхідно було не програти за підсумком двох матчів.

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Господарі відкрили рахунок на 12-й хвилині. Нападник Карабаху Жалі Муаддіб отримав можливість пробити з меж штрафного майданчика та спрямував м’яч під праву стійку воріт.

Наприкінці першого тайму Динамо могло зрівняти рахунок. Крістіан Біловар завдавав удару, але захисник азербайджанської команди встиг заблокувати спробу.

На 41-й хвилині виник епізод із можливою грою рукою Тараса Михавка у штрафному майданчику. Порушення у цьому моменті не підтвердили.

Через вісім хвилин Михавко отримав ще одну нагоду. Він пробив із близької відстані у правий нижній кут, однак воротар Карабаху Мартін Зломіслич урятував свою команду.

На початку другої половини зустрічі момент для взяття воріт мав Володимир Бражко. Півзахисник намагався влучити у лівий кут, але голкіпер знову виконав сейв.

Другий м’яч Карабах забив на 69-й хвилині.

Український нападник Олексій Кащук скористався передачею Елвіна Джафаркулієва та ударом із близької відстані подвоїв перевагу своєї команди.

Ліга конференцій. Кваліфікація, третій раунд (матч-відповідь)

Карабах (Азербайджан) — Динамо (Україна) — 2:0

Голи: Муаддіб, 12, Кащук, 69.

Таким чином, Динамо поступилося Карабаху за сумою двох матчів — 1:2 — та вибуло з кваліфікації Ліги конференцій. Київська команда завершила міжнародний сезон ще до старту основного раунду єврокубків.

Карабах у плейоф раунді кваліфікації єврокубка зіграє з переможцем протистояння між нідерландським Твенте та словацьким ДАК 1904.

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