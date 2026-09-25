Збірна України з футболу перемогла Угорщину в матчі першого туру Ліги націй УЄФА сезону 2026/27. Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь української команди.

Про це пише Суспільне.

Україна-Угорщина: як минув матч

Новий сезон збірна України розпочала під керівництвом італійського фахівця Андреа Мальдери. У травні 2026 року він замінив на посаді Сергія Реброва. Матч з Угорщиною став першим офіційним для 55-річного тренера на чолі української збірної.

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Перший небезпечний момент у зустрічі виник на 11-й хвилині біля воріт України. Форвард Даніель Лукач отримав м’яч і одразу пробив у напрямку воріт синьо-жовтих, проте влучив у поперечку.

Україна відповіла першим ударом у бік воріт суперника. Нападник Андерлехта Данило Сікан пробив здалеку з-за меж штрафної площі, але м’яч пролетів повз ворота.

У другій половині першого тайму команди демонстрували рівну гру. Втім, першою забити змогла Україна. На 42-й хвилині Георгій Судаков виконав навіс із лівого флангу. Данило Сікан залишився без опіки в карному майданчику Угорщини та головою переправив м’яч у сітку.

Після перерви перший небезпечний епізод виник біля воріт української команди. Після розіграшу кутового півзахисник Арон Чонгвай завдав удару, але м’яч пройшов над поперечиною.

До фінального свистка футболісти більше не змогли відзначитися результативними діями. У підсумку Україна здобула перемогу з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол України забив нападник бельгійського Андерлехта Данило Сікан.

Ця перемога стала для України першою в історії протистоянь з Угорщиною. До цього збірні двічі зустрічалися у 1992 році в товариських матчах, і обидва рази українці поступилися — 1:3 та 1:2.

Ліга націй. Група 2 (Дивізіон B)

Угорщина — Україна 0:1

Гол: Сікан, 42

Після першого туру Ліги націй Україна та Північна Ірландія мають по три очки й очолюють квартет. В іншому матчі групи Північна Ірландія вирвала перемогу у збірної Грузії в компенсований арбітром час.

Турнірна таблиця. Група 2 (Ліга B)

Північна Ірландія — 3 очки (1 матч), 1:0 (різниця голів)

Україна — 3 очки (1), 1:0

Угорщина — 0 очок (1), 0:1

Грузія — 0 очок (1), 0:1

Наступний поєдинок у Лізі націй збірна України зіграє проти Грузії. Матч відбудеться у понеділок, 28 вересня, о 19:00.

Розклад матчів України в Лізі націй 2026/27

28 вересня, 19:00. Грузія — Україна

2 жовтня, 21:45. Україна — Північна Ірландія

5 жовтня, 21:45. Україна — Угорщина

14 листопада, 21:45. Північна Ірландія — Україна

17 листопада, 21:45. Україна — Грузія

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