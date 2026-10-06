Нападник збірної України з футболу Роман Яремчук висловився про поразку від Угорщини у четвертому турі Ліги націй УЄФА.

Матч Україна – Угорщина завершився з рахунком 1:2 на користь номінальних господарів, а єдиний гол у складі синьо-жовтих забив Яремчук.

Яремчук про поразку від Угорщини

Після матчу форвард дав коментар MEGOGO, відзначивши два різні тайми, які провела збірна України у цьому матчі.

Зараз дивляться

– Я вважаю, що ми провели дуже хороший перший тайм і дійсно контролювали матч, створювали моменти. Я відчував у той момент, що нам потрібно ставити крапку – тобто забивати м’яч, тому що суперник скористається своєю атакою і заб’є. Врешті-решт так і сталося. Потім ми наче виправили ситуацію й повірили, що можемо перемогти, але нас знову зловили на контратаці – і ми пропустили, – сказав Яремчук.

Перед заключними матчами збірна України посідає третю сходинку в таблиці, маючи в активі чотири очки.

Синьо-жовті зберігають шанси за боротьбу за місце у двійці найкращих квартету, яке дасть можливість потрапити до еліти Ліги націй наступного сезону.

За словами Яремчука, перед наступними матчами збірної України має покращитися ситуація з кадровим складом, адже частина гравців пропустили збір через ушкодження.

Також футболіст Олімпіакоса закликав до терпіння, додавши, що команда перебудовується.

– Я вірю в таку ідею, яку приносить головний тренер. Знаю його вимоги й повністю у нього вірю – цей футбол буде працювати. Повернуться травмовані футболісти: Зінченко, Довбик, Міша Мудрик та інші. Ми будемо показувати дуже достойний футбол, зараз просто потрібне терпіння. Ми повністю перебудовуємося. Я розумію, що вболівальникам це слухати нецікаво, але потрібне терпіння – я впевнений, що у збірної великий потенціал, – додав Яремчук.

Наступний матч збірна України проведе під час міжнародної перерви у листопаді, зігравши проти Північної Ірландії 14 листопада.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.