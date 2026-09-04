ФІФА звинуватила УЄФА в розгортанні “кампанії з дискредитації” проти неї та Джанні Інфантіно після того, як керівний орган європейського футболу пригрозив порушити кримінальну справу проти президента ФІФА.

Про це повідомляє The Athletic.

ФІФА звинувачує УЄФА у “кампанії з дискредитації”

27 серпня УЄФА в юридичному документі, поданому в США, стверджувала, що Інфантіно “просував шахрайську ціну, що не відповідає ринковій, для власної вигоди”, коли пропонував продати 20% частку в комерційній діяльності та організації заходів ФІФА за $4,2 млрд.

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Це було частиною нині відхиленої пропозиції FIFA Forward Enterprise (FFE), яка, у разі схвалення 211 асоціаціями-членами, передбачала, що Thrive Eternal – американський інвестиційний фонд, яким керує Джошуа Кушнер, брат зятя президента США Дональда Трампа, – придбає частку в чемпіонатах світу, а також в інших змаганнях ФІФА.

УЄФА подала запит на розкриття документів напередодні можливого порушення кримінального провадження проти Інфантіно у Швейцарії у зв’язку з планом FFE, а її юристи заявили, що оцінка в $4,2 млрд є “абсурдно низькою” і не є “результатом відкритого, конкурентного аукціону”.

31 серпня суд Південного округу Флориди задовольнив клопотання ФІФА про дозвіл виступити проти запиту УЄФА та надав їй час до 28 вересня для подання повного заперечення.

ФІФА також подала аналогічні клопотання в Нью-Йорку та Колорадо. Керівний орган світового футболу просить відкласти надання доступу до документів або взагалі відхилити клопотання УЄФА.

– Хоча ці клопотання оформлені як юридичні документи з заголовками та реєстраційними номерами, вони є не більше ніж пресрелізами, що ще більше підкріплюють наклепницьку кампанію УЄФА проти ФІФА та її керівництва, – йдеться у заяві ФІФА, поданій у вівторок у Нью-Йорку та оприлюдненій виданням The Athletic.

У ФІФА розкритикували рішення УЄФА поінформувати ЗМІ ще до подання заяв та заявили, що сама заява нібито має “фундаментальний недолік”.

– УЄФА вимагає розкриття доказів на користь іноземного кримінального провадження, якого не існує і яке, як визнає сама УЄФА, вона не має повноважень розпочинати, – додали у ФІФА.

Нагадаємо, Інфантіно відкликав свою пропозицію на суму $20 млрд після негативної реакції з боку світових футбольних чиновників.

У серпні у Марокко відбулася нарада за участю високопосадовців ФІФА, де генеральний секретар Маттіас Графстром та члени виконавчого комітету висловили підтримку Інфантіно.

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