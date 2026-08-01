Президент ФІФА Джанні Інфантіно відмовився від ініціативи щодо продажу приватним інвесторам частини комерційних прав на Чемпіонат світу після різкої реакції футбольної спільноти. Проєкт викликав масштабне невдоволення серед національних асоціацій і конфедерацій, а в УЄФА навіть заговорили про можливий бойкот турнірів під егідою ФІФА.

Про це повідомляє The Guardian.

ФІФА відмовилася від суперечливої ініціативи

Інфантіно визнав, що запропонований проєкт спричинив настільки серйозні суперечки, що його реалізація більше не відповідає початковій меті.

Зараз дивляться

– Уважно вислухавши всі думки, стало зрозуміло, що цей проєкт викликав розбіжності такого масштабу, що незалежно від рівня підтримки він більше не відповідає поставленим цілям, – заявив очільник ФІФА.

Йдеться про ініціативу FIFA Forward Enterprise (FFE), яку презентували на початку тижня. Вона передбачала продаж значної частки комерційних прав на чоловічі та жіночі чемпіонати світу, а також на Клубний чемпіонат світу.

За задумом ФІФА, залучення приватних інвесторів мало принести сотні мільйонів доларів і збільшити обсяг фінансування для 211 національних асоціацій до понад $10 млрд. Учасникам програми також обіцяли додаткові $20 млн, якщо вони приєднаються до неї до 19 вересня.

Проти виступили УЄФА та інші конфедерації

Втім, ініціатива швидко наштовхнулася на жорсткий опір. Європейські футбольні асоціації на екстреному засіданні домовилися про бойкот проєкту, а УЄФА попередила про готовність переглянути свою участь у майбутніх турнірах ФІФА, якщо план не буде відкликаний.

Негативну позицію також висловили Конфедерація футболу Північної та Центральної Америки і Карибського басейну (КОНКАКАФ) та Азійська футбольна конфедерація.

Криза торкнулася і керівництва самої ФІФА. Старший радник Інфантіно Карлос Кордейро подав у відставку на знак протесту, а головний операційний директор організації Кевін Ламур публічно розкритикував президента, звинувативши його у неповазі до партнерів та процесу ухвалення рішень.

УЄФА привітав рішення ФІФА відмовитися від плану продажу частки прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам.

— УЄФА дякує всім уболівальникам, лігам, клубам, гравцям, окремим особам, асоціаціям та конфедераціям, які виступили проти цієї схеми, а також численним прем’єр-міністрам, главам держав та коментаторам, які продемонстрували президенту ФІФА, що футбол не продається, — йдеться у заяві.

УЄФА закликав розібратися з обставинами виникнення такої пропозиції та притягнути до відповідальності винних. УЄФА також повідомив, що найближчими днями та тижнями спільно з національними асоціаціями та іншими конфедераціями проведе аналіз ситуації, щоб зрозуміти, як подібна ініціатива стала можливою, та розробити механізми недопущення такого в майбутньому.

Майбутнє Інфантіно під питанням

Провал цієї ініціативи може суттєво вплинути на позиції Джанні Інфантіно напередодні виборів президента ФІФА, які відбудуться наступного року.

За інформацією The Guardian, УЄФА та інші футбольні конфедерації вже активізували пошук альтернативного кандидата, який міг би скласти конкуренцію Інфантіно. Хоча раніше вважалося, що чинний президент без труднощів отримає четвертий термін. Проте нинішній конфлікт суттєво послабив його авторитет як усередині ФІФА, так і серед провідних футбольних організацій світу.

Джерело : The Guardian

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