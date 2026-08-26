Дев’ята ракетка світу Еліна Світоліна та французький тенісист Гаель Монфіс пробилися до півфіналу змішаного турніру US Open-2026.

Українсько-французький тандем вирвав перемогу в дуету першої ракетки світу в парному розряді – чешки Катержини Сінякової та британця Генрі Паттена.

Світоліна та Монфіс вийшли до півфіналу US-2026

У першому сеті Світоліна та Монфіс обмінювалися геймами з суперниками, а після рахунку 4:4 гра перейшла на тайбрейк, який вони виграли 8:6.

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У другій партії гра розгорталася за схожим сценарієм, але за рахунку 4:4 українсько-французький тандем поступився на тайбрейку 3:7.

Вирішальний сет був у форматі тайбрейку – спершу Світоліна та Монфіс взяли три поспіль очки, але суперники зрівняли та вийшли вперед 4:6, проте Еліні та Гаелю вдалося зрівняти та вирвати перемогу 9:8.

GAEL MONFILS WITH ONE OF THE MOST INSANE SHOTS YOU’LL EVER SEE IN YOUR LIFE Playing US Open mixed doubles with his wife Elina Svitolina in his final Slam appearance Both of them put their arms in the air 40. Years. Old. Otherworldly pic.twitter.com/s5d82bcdKx — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2026

Наступними суперниками Світоліної та Монфіса стануть четверта сіяна пара швейцарки Белінди Бенчич з італійцем Флавіо Коболлі. Вони обіграли Серену Вільямс та Карлоса Алькараса.

Зазначимо, що у 2026 році на US Open у міксті оновили формат турніру.

У ньому взяли участь лише 16 дуетів, переважно з топтенісистів в одиночних розрядах (порівняно з 32 парами раніше) та підняли призові до рекордних $1 млн парі чемпіонів міксту.

Нагадаємо, Світоліна та Монфіс потрапили на змішаний турнір US Open-2026 завдяки наданій вайлдкард від організаторів, адже Монфіс не проходив по рейтингу.

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