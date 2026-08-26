Дев’ята ракетка світу Еліна Світоліна та французький тенісист Гаель Монфіс пробилися до півфіналу змішаного турніру US Open-2026.

Українсько-французький тандем вирвав перемогу в дуету першої ракетки світу в парному розряді – чешки Катержини Сінякової та британця Генрі Паттена.

Світоліна та Монфіс вийшли до півфіналу US-2026

У першому сеті Світоліна та Монфіс обмінювалися геймами з суперниками, а після рахунку 4:4 гра перейшла на тайбрейк, який вони виграли 8:6.

Зараз дивляться

У другій партії гра розгорталася за схожим сценарієм, але за рахунку 4:4 українсько-французький тандем поступився на тайбрейку 3:7.

Вирішальний сет був у форматі тайбрейку – спершу Світоліна та Монфіс взяли три поспіль очки,  але суперники зрівняли та вийшли вперед 4:6, проте Еліні та Гаелю вдалося зрівняти та вирвати перемогу 9:8.

Наступними суперниками Світоліної та Монфіса стануть четверта сіяна пара швейцарки Белінди Бенчич з італійцем Флавіо Коболлі. Вони обіграли Серену Вільямс та Карлоса Алькараса.

Зазначимо, що у 2026 році на US Open у міксті оновили формат турніру.

У ньому взяли участь лише 16 дуетів, переважно з топтенісистів в одиночних розрядах (порівняно з 32 парами раніше) та підняли призові до рекордних $1 млн парі чемпіонів міксту.

Нагадаємо, Світоліна та Монфіс потрапили на змішаний турнір US Open-2026 завдяки наданій вайлдкард від організаторів, адже Монфіс не проходив по рейтингу.

Читайте також
Це велика честь: Світоліна запалила синьо-жовті кольори на Емпайр-Стейт-Білдінг
Еліна Світоліна

Пов'язані теми:

US OpenГаель МонфісЕліна СвітолінаТеніс
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.