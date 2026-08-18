Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє у змішаних парних змаганнях на US Open-2026 разом зі своїм чоловіком, Гаелем Монфісом.

Організатори надали Світоліній та Монфісу вайлдкард.

Світоліна і Монфіс зіграють у міксті на US Open-2026

Світоліна та Монфіс заявилися на турнір на початку серпня. Учасників зіркових змагань відбирали за сумарним рейтингом пар в одиночному розряді.

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Проте, оскільки Монфіс перебуває поза топ-300, Еліна та Гаешль могли розраховувати лише не кваліфікацію або вайлдкард.

Зрештую, організатори US Open підтвердили, що надали Світоліній та Монфісу пряму путівку до основних змагань. Вони стали п’ятим дуетом, яким надали вайлкард.

Вайлдкард отримають ще три тандеми, а через кваліфікацію до основних змагань пройде два дуети.

Цього року у міксті на US Open-2026 виступлять чимало зіркових тенісистів, зокрема Іга Свьонтек, Новак Джокович, Каспер Рууд, Александр Звєржв, Олена Рибакіна.

An all-star field Direct entries and wild cards are confirmed for the US Open Mixed Doubles Championship presented by Vital Proteins. pic.twitter.com/KHAINMkPaV — US Open Tennis (@usopen) August 17, 2026

Переможець змішаних змагань отримає призові у розмірі одного мільйона доларів.

Для Світоліної це будуть перші змішані змагання за останні вісім сезонів. Востаннє вона грала у міксті у 2018 році на US Open.

Для Монфіса US Open-2026 стане останнім турніром Грендслем, адже француз у сезоні-2026 француз завершує професійну кар’єру.

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