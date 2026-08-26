Девятая ракетка мира Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис вышли в полуфинал смешанного турнира US Open-2026.

Украинско-французский тандем вырвал победу у дуэта первой ракетки мира в парном разряде – чешки Катержины Синяковой и британца Генри Паттена.

Свитолина и Монфис вышли в полуфинал US Open-2026

В первом сете Свитолина и Монфис обменивались геймами с соперниками, а при счете 4:4 игра перешла в тай-брейк, который они выиграли 8:6.

Сейчас смотрят

Во втором сете игра разворачивалась по схожему сценарию, но при счете 4:4 украинско-французский тандем уступил на тай-брейке 3:7.

Решающий сет проходил в формате тай-брейка – сначала Свитолина и Монфис взяли три очка подряд, но соперники сравняли счет и вышли вперед 4:6, однако Элини и Гаэлю удалось сравнять счет и вырвать победу 9:8.

Следующими соперниками Свитолиной и Монфиса станут четвёртая сеяная пара — швейцарка Белинда Бенчич и итальянец Флавио Коболли. Они обыграли Серену Уильямс и Карлоса Алькараса.

Отметим, что в 2026 году на US Open в смешанном парном разряде обновили формат турнира.

В нем приняли участие лишь 16 дуэтов, преимущественно из числа топ-теннисистов в одиночных разрядах (по сравнению с 32 парами ранее), а призовой фонд для чемпионов смешанного парного разряда был увеличен до рекордных $1 млн.

Напомним, Свитолина и Монфис попали на смешанный турнир US Open-2026 благодаря предоставленной организаторами вайлд-кард, поскольку Монфис не прошел по рейтингу.

Читайте также
Это большая честь: Свитолина зажгла сине-желтые цвета на Эмпайр-Стейт-Билдинг
Еліна Світоліна

Связанные темы:

US OpenГаэль МонфисЭлина СвитолинаТеннис
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.