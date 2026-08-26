Девятая ракетка мира Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис вышли в полуфинал смешанного турнира US Open-2026.

Украинско-французский тандем вырвал победу у дуэта первой ракетки мира в парном разряде – чешки Катержины Синяковой и британца Генри Паттена.

Свитолина и Монфис вышли в полуфинал US Open-2026

В первом сете Свитолина и Монфис обменивались геймами с соперниками, а при счете 4:4 игра перешла в тай-брейк, который они выиграли 8:6.

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Во втором сете игра разворачивалась по схожему сценарию, но при счете 4:4 украинско-французский тандем уступил на тай-брейке 3:7.

Решающий сет проходил в формате тай-брейка – сначала Свитолина и Монфис взяли три очка подряд, но соперники сравняли счет и вышли вперед 4:6, однако Элини и Гаэлю удалось сравнять счет и вырвать победу 9:8.

GAEL MONFILS WITH ONE OF THE MOST INSANE SHOTS YOU’LL EVER SEE IN YOUR LIFE Playing US Open mixed doubles with his wife Elina Svitolina in his final Slam appearance Both of them put their arms in the air 40. Years. Old. Otherworldly pic.twitter.com/s5d82bcdKx — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2026

Следующими соперниками Свитолиной и Монфиса станут четвёртая сеяная пара — швейцарка Белинда Бенчич и итальянец Флавио Коболли. Они обыграли Серену Уильямс и Карлоса Алькараса.

Отметим, что в 2026 году на US Open в смешанном парном разряде обновили формат турнира.

В нем приняли участие лишь 16 дуэтов, преимущественно из числа топ-теннисистов в одиночных разрядах (по сравнению с 32 парами ранее), а призовой фонд для чемпионов смешанного парного разряда был увеличен до рекордных $1 млн.

Напомним, Свитолина и Монфис попали на смешанный турнир US Open-2026 благодаря предоставленной организаторами вайлд-кард, поскольку Монфис не прошел по рейтингу.

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