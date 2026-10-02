Українська тенісистка Дарія Снігур вийшла до третього кола турніру WTA 1000 у Пекіні. У другому колі вона здобула вольову перемогу над італійкою Жасмін Паоліні, яка посідає 20-ту сходинку рейтингу WTA.

Матч тривав три сети та завершився з рахунком 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Паоліні — Снігур: як минув матч

Тенісистки провели на корті 2 години та 13 хвилин, за які обидві зробили по дві подачі навиліт. Також у Снігур на одну подвійну помилку більше, ніж в Паоліні (4:3).

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У першій партії Паоліні стартувала 2:0, але Снігур одразу відповіла брейком і зрівняла – 2:2. Далі суперниці обмінялися виграними геймами на власних подачах, після чого італійка зробила ключовий брейк і закрила сет 6:3.

Другий сет почався з обміну брейками. У п’ятому та шостому геймах тенісистки ще раз обмінялися брейками. На тайбрейку Снігур поступалася 2:4, але виграла чотири очки поспіль і з другого сетпоїнту взяла партію.

У вирішальному третьому сеті Паоліні розпочала з виграного гейму на власній подачі, після чого Снігур зрівняла рахунок. Після цього українка зробила брейк і захистила свою подачу, вийшовши вперед. У п’ятому геймі Дарія взяла ще одну подачу суперниці, а потім закрила сет із рахунком 6:2.

Для Снігур це третя перемога над тенісисткою з першої двадцятки рейтингу WTA. У липні вона обіграла Еліну Світоліну на Вімблдоні.

Снігур стала другою представницею України, яка вийшла до третього кола турніру WTA 1000 у Пекіні. Раніше до цієї стадії пройшла Даяна Ястремська, здолавши польку Маю Хвалінську.

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