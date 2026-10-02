Снігур перемогла Паоліні та вийшла у третє коло WTA 1000 у Пекіні
- Дарія Снігур відігралася після програного першого сету та перемогла 20-ту ракетку світу Жасмін Паоліні.
- Для Снігур це третя перемога над тенісисткою з топ-20 WTA.
Українська тенісистка Дарія Снігур вийшла до третього кола турніру WTA 1000 у Пекіні. У другому колі вона здобула вольову перемогу над італійкою Жасмін Паоліні, яка посідає 20-ту сходинку рейтингу WTA.
Матч тривав три сети та завершився з рахунком 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.
Паоліні — Снігур: як минув матч
Тенісистки провели на корті 2 години та 13 хвилин, за які обидві зробили по дві подачі навиліт. Також у Снігур на одну подвійну помилку більше, ніж в Паоліні (4:3).
У першій партії Паоліні стартувала 2:0, але Снігур одразу відповіла брейком і зрівняла – 2:2. Далі суперниці обмінялися виграними геймами на власних подачах, після чого італійка зробила ключовий брейк і закрила сет 6:3.
Другий сет почався з обміну брейками. У п’ятому та шостому геймах тенісистки ще раз обмінялися брейками. На тайбрейку Снігур поступалася 2:4, але виграла чотири очки поспіль і з другого сетпоїнту взяла партію.
У вирішальному третьому сеті Паоліні розпочала з виграного гейму на власній подачі, після чого Снігур зрівняла рахунок. Після цього українка зробила брейк і захистила свою подачу, вийшовши вперед. У п’ятому геймі Дарія взяла ще одну подачу суперниці, а потім закрила сет із рахунком 6:2.
Для Снігур це третя перемога над тенісисткою з першої двадцятки рейтингу WTA. У липні вона обіграла Еліну Світоліну на Вімблдоні.
Снігур стала другою представницею України, яка вийшла до третього кола турніру WTA 1000 у Пекіні. Раніше до цієї стадії пройшла Даяна Ястремська, здолавши польку Маю Хвалінську.