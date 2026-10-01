Українська тенісистка Юлія Стародубцева завершила виступи на старті турніру WTA 1000 у Пекіні, поступившись представниці Вірменії Аліні Чараєвій – уродженці російської Самари, яка влітку змінила спортивне громадянство.

Матч Стародубцева – Чараєва завершився поразкою українки у трьох сетах з рахунком 7:5, 5:7, 2:6.

Стародубцева – Чараєва: як минув матч

Загалом тенісистки провели на корті 3 години та 14 хвилин, за які Стародубцева зробили три подачі навиліт, проти одної у суперниці. Також обидві тенісистки припустилися по чотири подвійні помилки.

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У першому сеті Стародубцева повела 3:0, але Чараєва змогла відігратися та зрівняти рахунок – 5:5. За рівного рахунку українка знову зробила брейк і успішно подала на сет, вигравши його 7:5.

Другий сет розпочався з шести брейків поспіль, після чого тенісистки тримали рівновагу до рахунку 5:5. У двох останніх геймах Чараєва захистила свою подачу та зробила вирішальний брейк, вигравши сет 7:5.

У вирішальному сеті Чараєва зробила ривок 4:0 і, попри один відіграний гейм Стародубцевої, довела партію до перемоги 6:2.

Стародубцева стала третьою з шести представниць України, які завершили виступи в одиночному розряді турніру в Пекіні. Раніше у першому колі програли Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова.

Водночас, Даяна Ястремська та Дарія Снігур свої стартові матчі виграли. Перша ракетка України Еліна Світоліна, маючи шостий номер посіву, розпочне виступи з другого раунду. Марта Костюк змагання пропускає через травму.

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