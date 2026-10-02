Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до третього кола турніру серії WTA 1000 у Пекіні, здолавши у двох сетах фіналістку цьогорічного Ролан Гаррос Маю Хвалінську з Польщі.

Матч завершився з рахунком 6:3, 6:1 на користь українки.

Ястремська – Хвалінська: як минув матч

Тенісистки провели на корті 1 годину та 6 хвилин, за які українка зробила два ейси проти одного в суперниці. Також обидві тенісистки припустилися по одній подвійній помилці.

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У першому сеті Ястремська стартувала з брейку та повела 2:0, але Хвалінська швидко зрівняла рахунок 2:2. Далі українка взяла три гейми поспіль і впевнено закрила партію 6:3.

У другому сеті Ястремська стартувала з 4:0, зробивши два брейки. Попри відіграний гейм Хвалінської, Даяна забрала два наступні й закрила партію 6:1.

Ястремська – Хвалінська: відеоогляд матчу

Українська тенісистка вперше з січня оформила серію з двох перемог поспіль на турнірах рівня WTA 250 і вище. Крім того, ця звитяга стала для Даяни вже другою у поточному сезоні в матчах проти суперниць із першої тридцятки світового рейтингу.

Ястремська першою з українок вийшла у третє коло турніру WTA 1000 у Пекіні. Крім Даяни, у другому колі турніру в Пекіні виступлять ще Еліна Світоліна та Дар’я Снігур.

У наступному раунді змагань Ястремська зіграє проти австрійки Сіньї Краус, яка здолала у другому колі ексросіянку Анастасію Потапову, яка представляє Австрію.

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