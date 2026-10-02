Ястремська розгромила фіналістку Ролан Гаррос та вийшла у третє коло турніру в Пекіні
- Даяна Ястремська за 1 годину та 6 хвилин обіграла Маю Хвалінську 6:3, 6:1 і вийшла до третього кола WTA 1000 у Пекіні.
- Українка оформила дві перемоги поспіль на турнірах рівня WTA 250 і вище вперше із січня цього року.
Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до третього кола турніру серії WTA 1000 у Пекіні, здолавши у двох сетах фіналістку цьогорічного Ролан Гаррос Маю Хвалінську з Польщі.
Матч завершився з рахунком 6:3, 6:1 на користь українки.
Ястремська – Хвалінська: як минув матч
Тенісистки провели на корті 1 годину та 6 хвилин, за які українка зробила два ейси проти одного в суперниці. Також обидві тенісистки припустилися по одній подвійній помилці.
У першому сеті Ястремська стартувала з брейку та повела 2:0, але Хвалінська швидко зрівняла рахунок 2:2. Далі українка взяла три гейми поспіль і впевнено закрила партію 6:3.
У другому сеті Ястремська стартувала з 4:0, зробивши два брейки. Попри відіграний гейм Хвалінської, Даяна забрала два наступні й закрила партію 6:1.
Ястремська – Хвалінська: відеоогляд матчу
Українська тенісистка вперше з січня оформила серію з двох перемог поспіль на турнірах рівня WTA 250 і вище. Крім того, ця звитяга стала для Даяни вже другою у поточному сезоні в матчах проти суперниць із першої тридцятки світового рейтингу.
Ястремська першою з українок вийшла у третє коло турніру WTA 1000 у Пекіні. Крім Даяни, у другому колі турніру в Пекіні виступлять ще Еліна Світоліна та Дар’я Снігур.
У наступному раунді змагань Ястремська зіграє проти австрійки Сіньї Краус, яка здолала у другому колі ексросіянку Анастасію Потапову, яка представляє Австрію.