Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине. Во втором круге она одержала волевую победу над итальянкой Жасмин Паолини, занимающей 20-е место в рейтинге WTA.

Матч длился три сета и завершился со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Паолини — Снигур: как прошел матч

Теннисистки провели на корте 2 часа и 13 минут, за которые обе сделали по два эйса. Также у Снигур на одну двойную ошибку больше, чем у Паолини (4:3).

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В первом сете Паолини повела 2:0, но Снигур сразу ответила брейком и сравняла счет – 2:2. Далее соперницы обменялись выигранными геймами на своих подачах, после чего итальянка сделала ключевой брейк и закрыла сет 6:3.

Второй сет начался с обмена брейками. В пятом и шестом геймах теннисистки еще раз обменялись брейками. На тай-брейке Снигур уступала 2:4, но выиграла четыре очка подряд и со второго сет-пойнта взяла партию.

В решающем третьем сете Паолини начала с выигранного гейма на своей подаче, после чего Снигур сравняла счет. После этого украинка сделала брейк и защитила свою подачу, выйдя вперед. В пятом гейме Дарья взяла еще одну подачу соперницы, а затем закрыла сет со счетом 6:2.

Для Снигур это третья победа над теннисисткой из первой двадцатки рейтинга WTA. В июле она обыграла Элину Свитолину на Уимблдоне.

Снигур стала второй представительницей Украины, вышедшей в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине. Ранее в эту стадию прошла Даяна Ястремская, одолевшая польку Майю Хвалинскую.