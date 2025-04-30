Календар рибалки на травень 2025: дні і поради для вдалого кльову

Травень – чудовий період для риболовлі, адже природа вже остаточно прокинулася від зимової сплячки, водойми прогріваються, а риба стає активнішою після нересту.

У рибалок з’являється більше шансів на гарний улов, а особливо добре в останній місяць весни клюють щука, карп, карась, окунь і короп.

Факти ICTV підготували календар рибалки на травень 2025 року, щоб ви могли заздалегідь обрати сприятливий день для виїзду на водойму.

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Календар рибалки на травень 2025

Хоч у травні погода ще мінлива, теплі сонячні дні сприяють активному кльову, особливо вранці та ввечері. Шукайте місця з густою рослинністю, де риба ховається від сонця. Дощ та похолодання можуть знизити активність риби.

Найкращі дні для риболовлі у травні 2025: 1-7, 20-23, 30, 31 травня.

Хороші дні для риболовлі у травні 2025: 8-10, 17-19, 24, 25, 29 травня.

Погані дні для риболовлі у травні 2025: 11, 13-16, 26, 28 травня.

Дуже погані дні для риболовлі у травні 2025: 12, 27 травня.

На що ловити рибу у травні 2025

Щуку варто ловити на спінінг, використовуючи різноманітні приманки: воблери, блешні, силікони.

Для ловлі карася ефективним буде фідер з використанням різноманітних каш, гороху або кукурудзи. Використовуйте інтенсивне прикормлення, щоб привабити рибу до місця ловлі.

Щодо ловлі коропа, то навесні ця риба має специфічні смакові вподобання.

Для успішної риболовлі експерти радять використовувати прикормку з молочно-кремовими ароматами, які імітують природні запахи прибережної зони, горіхові композиції з легкою солодкістю, гострі спеції, що особливо ефективні в холодній воді, складні композиції з морських продуктів, фруктові аромати тощо. Експериментуйте та адаптуйте принади під конкретні водойми.

Джерело: ФішХаб

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