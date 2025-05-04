Щоб схуднути до літа, потрібно відмовитися всього від 11 продуктів – дієтолог

Дієтологиня Кім Пірсон пояснила, від яких продуктів слід відмовитися, якщо ви прагнете ефективно схуднути до літа.

– Ультраоброблені продукти стають усе більш панівними в нашому раціоні, забезпечуючи більше половини споживаних калорій, – сказала дієтолог.

Ось продукти, яких слід уникати, якщо ви прагнете схуднути.

Піца

Піци на винос містять 3 700 калорій, що більше, ніж у фунті жиру.

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– Піца готується з білого борошна, обробленого м’яса. Виходить ультраоброблена їжа з низьким вмістом клітковини і мікроелементів, але високим вмістом вуглеводів, – зазначила Пірсон.

Лазанья

Готові варіанти лазаньї можуть містити 700 калорій, 18 г насичених жирів і майже 3 г солі.

– Зазвичай лазанью готують із білих аркушів пасти та покупних соусів бешамель, які сповнені добавок. Завдяки рафінованим вуглеводам і обробленим інгредієнтам вона не сприяє ефективному контролю ваги, – розповіла дієтологиня.

Чипси

Чипси містять близько 200 калорій на порцію в 100 г.

– Чипси зазвичай смажать на сильно очищених оліях. Вони крохмалисті та мають низьку харчову цінність, але їх легко переїсти, – зауважила дієтологиня.

Круасани

Хоча круасани листкові та смачні, вони повні калорій (зазвичай містять 250).

– Круасани готуються з білого борошна і великої кількості олії, що дає мало поживних речовин. Їхня ніжна текстура також означає, що їх легко їсти швидко і по кілька штук, – говорить Пірсон.

Смажена курка

Від панірувальних сухарів до олій, що використовуються для смаження у фритюрі, смажена курка не корисна для нашого здоров’я, зазначає Пірсон.

Морозиво

Більшість морозива містить не тільки вершки та цукор, а й емульгатори, стабілізатори та ароматизатори. Воно ультраоброблене, з високим вмістом доданого цукру і малокорисне для здоров’я, акцентувала дієтологиня.

Торти та печиво

Шість із десяти з нас їдять торти або печиво щодня. Хоча вони можуть здатися маленькими, вони калорійні і можуть перешкодити втраті ваги, навіть якщо ваші основні прийоми їжі на день корисні.

За словами дієтолога, випічка часто складається з білого борошна, доданого цукру і комбінації консервантів, щоб зберегти їх протягом тривалого часу. Усе це швидко підвищує рівень цукру в крові та не дає тривалої енергії.

Макарони

Макарони з сиром – улюблена вечеря, але вони не принесуть ніякої користі, якщо ви намагаєтеся схуднути до літа, а покупні варіанти містять до 900 калорій.

– Страви з макаронів, приготовані з білого борошна і соусів з плавленого сиру, містять багато калорій і рафінованих вуглеводів, – пояснила дієтологиня.

Вона додала, що через нестачу білка їх легко переїсти, тож після цього ви можете почуватися млявим.

Оброблене м’ясо

Бекон, сосиски та шинка – усе це приклади обробленого м’яса. Керівники охорони здоров’я рекомендують вживати не більше 70 г на день, тому що вони містять багато солі та жиру і підвищують ризик серцевих захворювань. До того ж, вони також пов’язані з набором ваги через високий вміст калорій.

Солодкі напої з кав’ярні

– Лате, фраппе й ароматизована кава з кав’ярні часто містять кілька порцій сиропу, збитих вершків і підсолодженого або безмолочного молока, – сказала Пірсон.

Наприклад, середній тірамісу-фраппучіно зі Starbucks містить понад 400 калорій – майже стільки ж, скільки й повноцінний прийом їжі.

Обирайте звичайну каву з краплею молока або непідсолоджений лате з льодом, запропонувала Пірсон.

Бургери

Крім того, що це жирне м’ясо, фастфуд також зазвичай загортається між білими булочками бургерів і поливається обробленими соусами.

– Ці інгредієнти ультраоброблені, з високим вмістом рафінованих вуглеводів і призначені для швидкого, а не усвідомленого вживання, – зазначила дієтологиня.

Вона додала, що вони можуть сприяти надмірному споживанню калорій, оскільки їх часто подають із великими порціями картоплі фрі та газованими напоями.

Джерело : The Telegraph

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