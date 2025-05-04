Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Близькі до Кремля аналітики визнали, що економіка РФ перейшла до рецесії
Пояснюємо
Чи потрібно вмикати фари вдень у місті і коли це обов’язково
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 травня
Зеленський – гостям на параді у РФ 9 травня: Ми не даватимемо вам жодних гарантій
Інфографіка
Статки та нерухомість Даніеля Дюбуа: скільки заробляє Динаміт
Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина

Щоб схуднути до літа, потрібно відмовитися всього від 11 продуктів – дієтолог

дієтолог про схуднення до літа
Фото: Pixabay

Дієтологиня  Кім Пірсон пояснила, від яких продуктів слід відмовитися, якщо ви прагнете ефективно схуднути до літа.

– Ультраоброблені продукти стають усе більш панівними в нашому раціоні, забезпечуючи більше половини споживаних калорій, – сказала дієтолог.

Ось продукти, яких слід уникати, якщо ви прагнете схуднути.

Піца

Піци на винос містять 3 700 калорій, що більше, ніж у фунті жиру.

Зараз дивляться

– Піца готується з білого борошна, обробленого м’яса. Виходить ультраоброблена їжа з низьким вмістом клітковини і мікроелементів, але високим вмістом вуглеводів, – зазначила Пірсон.

Лазанья

Готові варіанти лазаньї можуть містити 700 калорій, 18 г насичених жирів і майже 3 г солі.

– Зазвичай лазанью готують із білих аркушів пасти та покупних соусів бешамель, які сповнені добавок. Завдяки рафінованим вуглеводам і обробленим інгредієнтам вона не сприяє ефективному контролю ваги, – розповіла дієтологиня.

Чипси

Чипси містять близько 200 калорій на порцію в 100 г.

– Чипси зазвичай смажать на сильно очищених оліях. Вони крохмалисті та мають низьку харчову цінність, але їх легко переїсти, – зауважила дієтологиня.

Круасани

Хоча круасани листкові та смачні, вони повні калорій (зазвичай містять 250).

– Круасани готуються з білого борошна і великої кількості олії, що дає мало поживних речовин. Їхня ніжна текстура також означає, що їх легко їсти швидко і по кілька штук, – говорить Пірсон.

Смажена курка

Від панірувальних сухарів до олій, що використовуються для смаження у фритюрі, смажена курка не корисна для нашого здоров’я, зазначає Пірсон.

Морозиво

Більшість морозива містить не тільки вершки та цукор, а й емульгатори, стабілізатори та ароматизатори. Воно ультраоброблене, з високим вмістом доданого цукру і малокорисне для здоров’я, акцентувала дієтологиня.

Торти та печиво

Шість із десяти з нас їдять торти або печиво щодня. Хоча вони можуть здатися маленькими, вони калорійні і можуть перешкодити втраті ваги, навіть якщо ваші основні прийоми їжі на день корисні.

За словами дієтолога, випічка часто складається з білого борошна, доданого цукру і комбінації консервантів, щоб зберегти їх протягом тривалого часу. Усе це швидко підвищує рівень цукру в крові та не дає тривалої енергії.

Макарони

Макарони з сиром – улюблена вечеря, але вони не принесуть ніякої користі, якщо ви намагаєтеся схуднути до літа, а покупні варіанти містять до 900 калорій.

– Страви з макаронів, приготовані з білого борошна і соусів з плавленого сиру, містять багато калорій і рафінованих вуглеводів, – пояснила дієтологиня.

Вона додала, що через нестачу білка їх легко переїсти, тож після цього ви можете почуватися млявим.

Оброблене м’ясо

Бекон, сосиски та шинка – усе це приклади обробленого м’яса. Керівники охорони здоров’я рекомендують вживати не більше 70 г на день, тому що вони містять багато солі та жиру і підвищують ризик серцевих захворювань. До того ж, вони також пов’язані з набором ваги через високий вміст калорій.

Солодкі напої з кав’ярні

– Лате, фраппе й ароматизована кава з кав’ярні часто містять кілька порцій сиропу, збитих вершків і підсолодженого або безмолочного молока, – сказала Пірсон.

Наприклад, середній тірамісу-фраппучіно зі Starbucks містить понад 400 калорій – майже стільки ж, скільки й повноцінний прийом їжі.

Обирайте звичайну каву з краплею молока або непідсолоджений лате з льодом, запропонувала Пірсон.

Бургери

Крім того, що це жирне м’ясо, фастфуд також зазвичай загортається між білими булочками бургерів і поливається обробленими соусами.

– Ці інгредієнти ультраоброблені, з високим вмістом рафінованих вуглеводів і призначені для швидкого, а не усвідомленого вживання, – зазначила дієтологиня.

Вона додала, що вони можуть сприяти надмірному споживанню калорій, оскільки їх часто подають із великими порціями картоплі фрі та газованими напоями.

Читайте також
Штучні підсолоджувачі можуть бути більш шкідливими, ніж простий цукор — дієтолог
підсолоджувачі можуть бути небезпечнішими за цукор

Джерело: The Telegraph
Поради, Продукти, Схуднення
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь