Щоб схуднути до літа, потрібно відмовитися всього від 11 продуктів – дієтолог
Дієтологиня Кім Пірсон пояснила, від яких продуктів слід відмовитися, якщо ви прагнете ефективно схуднути до літа.
– Ультраоброблені продукти стають усе більш панівними в нашому раціоні, забезпечуючи більше половини споживаних калорій, – сказала дієтолог.
Ось продукти, яких слід уникати, якщо ви прагнете схуднути.
Піца
Піци на винос містять 3 700 калорій, що більше, ніж у фунті жиру.
– Піца готується з білого борошна, обробленого м’яса. Виходить ультраоброблена їжа з низьким вмістом клітковини і мікроелементів, але високим вмістом вуглеводів, – зазначила Пірсон.
Лазанья
Готові варіанти лазаньї можуть містити 700 калорій, 18 г насичених жирів і майже 3 г солі.
– Зазвичай лазанью готують із білих аркушів пасти та покупних соусів бешамель, які сповнені добавок. Завдяки рафінованим вуглеводам і обробленим інгредієнтам вона не сприяє ефективному контролю ваги, – розповіла дієтологиня.
Чипси
Чипси містять близько 200 калорій на порцію в 100 г.
– Чипси зазвичай смажать на сильно очищених оліях. Вони крохмалисті та мають низьку харчову цінність, але їх легко переїсти, – зауважила дієтологиня.
Круасани
Хоча круасани листкові та смачні, вони повні калорій (зазвичай містять 250).
– Круасани готуються з білого борошна і великої кількості олії, що дає мало поживних речовин. Їхня ніжна текстура також означає, що їх легко їсти швидко і по кілька штук, – говорить Пірсон.
Смажена курка
Від панірувальних сухарів до олій, що використовуються для смаження у фритюрі, смажена курка не корисна для нашого здоров’я, зазначає Пірсон.
Морозиво
Більшість морозива містить не тільки вершки та цукор, а й емульгатори, стабілізатори та ароматизатори. Воно ультраоброблене, з високим вмістом доданого цукру і малокорисне для здоров’я, акцентувала дієтологиня.
Торти та печиво
Шість із десяти з нас їдять торти або печиво щодня. Хоча вони можуть здатися маленькими, вони калорійні і можуть перешкодити втраті ваги, навіть якщо ваші основні прийоми їжі на день корисні.
За словами дієтолога, випічка часто складається з білого борошна, доданого цукру і комбінації консервантів, щоб зберегти їх протягом тривалого часу. Усе це швидко підвищує рівень цукру в крові та не дає тривалої енергії.
Макарони
Макарони з сиром – улюблена вечеря, але вони не принесуть ніякої користі, якщо ви намагаєтеся схуднути до літа, а покупні варіанти містять до 900 калорій.
– Страви з макаронів, приготовані з білого борошна і соусів з плавленого сиру, містять багато калорій і рафінованих вуглеводів, – пояснила дієтологиня.
Вона додала, що через нестачу білка їх легко переїсти, тож після цього ви можете почуватися млявим.
Оброблене м’ясо
Бекон, сосиски та шинка – усе це приклади обробленого м’яса. Керівники охорони здоров’я рекомендують вживати не більше 70 г на день, тому що вони містять багато солі та жиру і підвищують ризик серцевих захворювань. До того ж, вони також пов’язані з набором ваги через високий вміст калорій.
Солодкі напої з кав’ярні
– Лате, фраппе й ароматизована кава з кав’ярні часто містять кілька порцій сиропу, збитих вершків і підсолодженого або безмолочного молока, – сказала Пірсон.
Наприклад, середній тірамісу-фраппучіно зі Starbucks містить понад 400 калорій – майже стільки ж, скільки й повноцінний прийом їжі.
Обирайте звичайну каву з краплею молока або непідсолоджений лате з льодом, запропонувала Пірсон.
Бургери
Крім того, що це жирне м’ясо, фастфуд також зазвичай загортається між білими булочками бургерів і поливається обробленими соусами.
– Ці інгредієнти ультраоброблені, з високим вмістом рафінованих вуглеводів і призначені для швидкого, а не усвідомленого вживання, – зазначила дієтологиня.
Вона додала, що вони можуть сприяти надмірному споживанню калорій, оскільки їх часто подають із великими порціями картоплі фрі та газованими напоями.