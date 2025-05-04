Чтобы похудеть к лету, нужно отказаться всего от 11 продуктов – диетолог

Диетолог Ким Пирсон объяснила от каких продуктов следует отказаться, если вы стремитесь эффективно похудеть к лету.

— Ультраобработанные продукты становятся все более доминирующими в нашем рационе, обеспечивая более половины потребляемых калорий, — сказала диетолог.

Вот продукты, которых следует избегать, если вы стремитесь похудеть.

Пицца

Пиццы на вынос содержат 3 700 калорий, что больше, чем в фунте жира.

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— Пицца готовится из белой муки, обработанного мяса. Получается ультраобработанная еда с низким содержанием клетчатки и микроэлементов, но высоким содержанием углеводов, — отметила Пирсон.

Лазанья

Готовые варианты лазаньи могут содержать 700 калорий, 18 г насыщенных жиров и почти 3 г соли.

— Обычно лазанью готовят из белых листов пасты и покупных соусов бешамель, которые полны добавок. Благодаря рафинированным углеводам и обработанным ингредиентам она не способствует эффективному контролю веса, — рассказала диетолог.

Чипсы

Чипсы содержат около 200 калорий на порцию в 100 г.

— Чипсы обычно жарят на сильно очищенных маслах. Они крахмалистые и имеют низкую пищевую ценность, но их легко переесть, — подчеркнула диетолог.

Круассаны

Хотя круассаны слоеные и вкусные, они полны калорий (обычно содержат 250).

— Круассаны готовятся из белой муки и большого количества масла, что дает мало питательных веществ. Их нежная текстура также означает, что их легко есть быстро и по несколько штук, — сказала Пирсон.

Жареная курица

От панировочных сухарей до масел, используемых для жарки во фритюре, жареная курица не полезна для нашего здоровья, подчеркнула Пирсон.

Мороженое

Большинство мороженого содержит не только сливки и сахар, но и эмульгаторы, стабилизатоы и ароматизаторы. Оно ультраобработанное, с высоким содержанием добавленного сахара и малополезно для здоровья, акцентировала диетолог.

Торты и печенье

Шесть из десяти из нас едят торты или печенье каждый день. Хотя они могут показаться маленькими, они калорийны и могут помешать потере веса, даже если ваши основные приемы пищи в день полезные.

По словам диетолога, выпечка часто состоит из белой муки, добавленного сахара и комбинации консервантов, чтобы сохранить их в течение длительного времени. Все это быстро повышает уровень сахара в крови и не дает длительной энергии.

Макароны

Макароны с сыром – любимый ужин, но они не принесут никакой пользы, если вы пытаетесь похудеть к лету, а покупные варианты содержат до 900 калорий.

— Блюда из макарон, приготовленные из белой муки и соусов из плавленого сыра, содержат много калорий и рафинированных углеводов, — объяснила диетолог.

Она добавила, что из-за недостатка белка их легко переесть, и после этого вы можете чувствовать себя вялым.

Обработанное мясо

Бекон, сосиски и ветчина — все это примеры обработанного мяса. Руководители здравоохранения рекомендуют употреблять не более 70 г в день, потому что они содержат много соли и жира и повышают риск сердечных заболеваний. Вдобавок, они также связаны с набором веса из-за высокого содержания калорий.

Сладкие напитки из кофейни

— Латте, фраппе и ароматизированный кофе из кофейни часто содержат несколько порций сиропа, взбитых сливок и подслащенного или безмолочного молока, — говорит Пирсон.

Например, средний тирамису-фраппучино из Starbucks содержит более 400 калорий – почти столько же, сколько и полноценный прием пищи.

Выбирайте обычный кофе с каплей молока или неподслащенный латте со льдом, предложила Пирсон.

Бургеры

Помимо того, что это жирное мясо, фастфуд также обычно заворачивается между белыми булочками бургеров и поливается обработанными соусами.

— Эти ингредиенты ультраобработанные, с высоким содержанием рафинированных углеводов и предназначены для быстрого, а не осознанного употребления, — отметила диетолог.

Она добавила, что они могут способствовать чрезмерному потреблению калорий, поскольку их часто подают с большими порциями картофеля фри и газированными напитками.

Источник : The Telegraph

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