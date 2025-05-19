В Україну надійшло понад 100 тис. доз вакцини для дітей проти гепатиту B — МОЗ

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, в Україну надійшло 115 300 доз вакцини проти гепатиту. Це стало можливим у межах співпраці з Глобальним альянсом із вакцин та імунізації (Gavi). Угоду про партнерство було підписано наприкінці 2024 року.

– У рамках цього партнерства закупівлю і доставку вакцин у країну здійснює ЮНІСЕФ. Розподіл препаратів в області координує Центр громадського здоров’я, – йдеться в повідомленні.

Щеплення за Нацкалендарем

Вакцина призначена для щеплення дітей за Національним календарем щеплень і буде розподілена в медзаклади між областями.

Вакцинація – безоплатна, зробити її можна в медичних закладах країни, проконсультувавшись у сімейного лікаря або педіатра.

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Чим небезпечний гепатит В

Гепатит В – небезпечне вірусне захворювання, яке вражає печінку та може призвести до хронічної хвороби, цирозу або раку.

Лікування хронічного вірусного гепатиту В може тривати довічно, але йому можна запобігти завдяки вакцинації.

Щеплення ефективно перешкоджає інфікуванню та появі хронічних наслідків більш ніж у 90%. Захист зберігається щонайменше 20 років, а в деяких випадках – протягом усього життя.

Найбільшу загрозу гепатит становить для дітей до року. Саме в цьому віці існує 90% ймовірність того, що гепатит В перейде в хронічну хворобу. Ризик знижується, коли дитина стає старшою.

За даними ВООЗ, приблизно у 30-50% дітей, інфікованих у віці від 1 до 6 років, розвивається хронічний гепатит В.

Коли щеплюють проти гепатиту В

За календарем профілактичних щеплень, дитина повинна отримати три дози вакцини проти гепатиту В:

перше щеплення – протягом 24 годин після народження;

друге щеплення – у два місяці;

третє щеплення – у шість місяців.

Якщо дитина не була вакцинована вчасно, то вакцинацію проводять за схемою 0-1-1, тобто другу вакцину вводять за місяць після першої, третю – ще за місяць.

Джерело : МОЗ

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