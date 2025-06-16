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Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

Як зменшити стрес та покращити сон: нова рекомендація вчених

вдячність проти стресу дослідження
Фото: Pixabay

Стрес виснажує, погіршує сон та краде здоров’я і радість. Але, як з’ясували науковці, є простий інструмент, який діє наче протиотрута — щоденна практика вдячності й добрих вчинків. І на це потрібно всього кілька хвилин на день.

Проєкт великої радості

Науковці Каліфорнійського університету в Сан-Франциско провели експеримент Проєкт великої радості за участі понад 17 тис. добровольців із різних країн світу.

Протягом тижня вони щодня вони виконували прості завдання: писали, за що вдячні, ділилися радісними історіями або робили маленькі добрі справи.

Зараз дивляться

Результати вразили навіть самих дослідників, оскільки у людей суттєво знизився рівень стресу, покращився сон, загальне самопочуття й самооцінка.

Причому найбільший ефект зафіксували у тих, кого зазвичай минають оздоровчі програми: соціально вразливої молоді, причому переважно чорношкірих та латиноамериканців.

Проєкт великої радості показав: не потрібно багато часу чи зусиль, аби змінити стан душі й тіла. Достатньо кількох хвилин щирої вдячності — і організм сам починає відновлюватися.

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Джерело: SciTechDaily

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