Как снизить стресс и улучшить сон: новая рекомендация ученых

Стресс истощает, ухудшает сон и крадет здоровье и радость. Но, как выяснили ученые, есть простой инструмент, который действует как противоядие — ежедневная практика благодарности и добрых поступков. И на это нужно всего несколько минут в день.

Проект большой радости

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели эксперимент под названием Проект большой радости с участием более 17 тыс. добровольцев из разных стран мира.

В течение недели они ежедневно выполняли простые задания: писали, за что благодарны, делились радостными историями или делали маленькие добрые дела.

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Результаты поразили даже самих исследователей, поскольку у людей существенно снизился уровень стресса, улучшился сон, общее самочувствие и самооценка.

Причем наибольший эффект зафиксировали у тех, кого обычно обходят оздоровительные программы: социально уязвимой молодежи, причем преимущественно чернокожих и латиноамериканцев.

Проект большой радости показал: не нужно много времени или усилий, чтобы изменить состояние души и тела. Достаточно нескольких минут искренней благодарности — и организм сам начинает восстанавливаться.

Источник: SciTechDaily

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