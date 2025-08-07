Нові таблетки від ожиріння не виправдали очікувань: акції компанії впали на понад 12%

Нові таблетки для схуднення не виправдали очікувань через низьку ефективність препарату — після прийому орфоргліпрону пацієнти втрачали лише 11% ваги.

Тож не дивно, що акції Eli Lilly & Co обвалились.

Нові таблетки для схуднення не виправдали очікувань: що відомо

Компанія Eli Lilly & Co. оголосила результати клінічного дослідження експериментального препарату орфоргліпрон — таблеток для зниження ваги.

За офіційними даними, пацієнти, які приймали їх, у середньому втрачали приблизно 11% маси тіла.

Цей показник виявився нижчим, ніж очікували, тож акції компанії впали більш ніж на 12%.

Порівняно з Wegovy (ін’єкційним препаратом Novo Nordisk, який гарантує втрату 14–15% маси тіла), орфоргліпрон не такий ефективний.

Крім того, 10% учасників припинили участь у дослідженні через побічні реакції: нудоту, блювання та діарею, подібні до інших препаратів класу GLP-1.

Водночас препарат не викликав пошкоджень печінки, що відрізняє його від деяких конкурентів.

Натомість таблетки мають переваги: передусім, що таблетовані ліки зручніше приймати, до того ж, потенційна низька вартість виробництва впливатиме на ціну препарату.

Лікарі вважають, що орфоргліпрон може зайняти своє місце на ринку.

— Нам потрібні різні варіанти, — зазначає фвхівець з лікування ожиріння Кетрін Сондерс.

Lilly планує подати оновлені дані регуляторним органами до кінця поточного року.

Якщо препарат буде схвалено, орфоргліпрон може з’явитися в аптеках вже у 2026 році. Компанія вже інвестує сотні мільйонів доларів у масштабування виробництва.

Ринок ліків від ожиріння швидко зростає, за прогнозами експертів, до 2030 року обсяг препаратів досягне 95 мільярдів доларів.

Саме тому фармацевтичні гіганти, як-от Novo Nordisk, Pfizer та AstraZeneca, активно інвестують у розробку нових таблеток для схуднення.

Джерело : Bloomberg

