Вчені виявили користь для здоров’я психіки ін’єкцій для схуднення

Команда вчених з Бернського університету в Швейцарії під час дослідження з’ясувала, що ін’єкції, які пригнічують апетит, також покращують настрій, самопочуття і якість життя більше, ніж інсулін та інші протидіабетичні препарати.

– Спочатку розроблені для хворих на діабет, ці препарати змінили підхід до лікування ожиріння, і з’являється дедалі більше доказів їхньої ширшої користі для здоров’я, – йдеться в повідомленні.

Дослідження

Дослідження, презентоване на Європейському конгресі з ожиріння в Малазі (Іспанія), також показало, що щеплення для зниження ваги безпечні та ефективні для дорослих, які приймають антипсихотики або антидепресанти за важких психічних захворювань.

Як пояснили експерти, препарати належать до групи, відомої як агоністи рецептора глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1), які уповільнюють травлення і знижують апетит.

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Результати

Вчені виявили, що лікування препаратами, що включають семаглутид (продається як Ozempic або Wegovy), не було пов’язане з погіршенням психічного здоров’я або підвищеним ризиком нових психічних захворювань або госпіталізацій у психіатричну клініку.

– Ці препарати можуть чинити антидепресивну та протитривожну дію через їхні протизапальні та антиоксидантні властивості, які також можуть допомогти зменшити нейрозапалення, – сказав провідний автор Сігрід Брейт.

За його словами, отримані результати є особливо важливими для людей із тяжкими психічними розладами, у яких ймовірність ожиріння втричі вища, ніж у населення загалом.

Короткострокове рішення

Експерти з психічного здоров’я привітали результати. Однак зазначили, що хоча це дослідження уколів для зниження ваги є важливим і багатообіцяючим, такі ліки є лише короткостроковим рішенням.

– Потрібно більше інвестицій у пошук методів лікування, чи то нові ліки, чи то інші форми клінічної підтримки, які покращують психічні захворювання без тривожних побічних ефектів, – зазначають експерти.

За їхніми словами, ін’єкції для зниження ваги слід застосовувати тільки за призначенням лікаря і в поєднанні з його рекомендаціями, а особливу увагу слід приділяти людям, схильним до ризику розладів харчової поведінки.

Джерело : The Guardian

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