Проживання біля океану продовжує життя на один рік – дослідження

Проживання біля океану може продовжити життя на один рік. Однак така перевага не поширюється на тих, хто живе в містах, розташованих біля річок або озер.

До такого висновку в ході дослідження прийшли американські вчені з Університету штату Огайо.

Як життя біля океану позначається на його тривалості: що з’ясувалося

Вчені проаналізували дані про населення понад 66 тис. переписних ділянок по всій території США, приділяючи особливу увагу тривалості життя і її зв’язку з близькістю до різних типів водних шляхів.

Зараз дивляться

Аналіз виявив тісний зв’язок між проживанням на узбережжі і збільшенням тривалості життя, особливо у тих, хто проживає в межах 50 км від океану або Мексиканської затоки.

Однак у людей, які живуть в містах поблизу великих внутрішніх водойм, очікувана тривалість життя, як правило, дещо нижча.

Дослідження також показало, що сільське населення, яке проживає поблизу водойм, також може відчувати невелике збільшення тривалості життя.

Серед факторів, які впливають на тривалість життя жителів прибережних районів, вчені назвали:

більш м’які температури;

кращу якість повітря;

більше можливостей для відпочинку;

кращу транспортну доступність;

меншу схильність до посухи.

Найбільш істотною відмінністю, виявленою дослідниками, є те, що в прибережних районах спостерігається менше спекотних днів і нижчі максимальні температури в порівнянні з внутрішніми водними територіями.

Джерело: SciTechDaily

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.