Щоб будь-які мирні домовленості будуть досягнуті, Росія вимагає від України “усунути основні причини” початку війни. Йдеться, зокрема, про членство України в НАТО.

Про це на брифінгу в ООН заявив російський представник Василь Небензя.

Він зауважив, що також важливим є питання “загрози”, яку Україна нібито становить для Росії.

У промові російського представника вкотре лунали пропагандистські тези Москви про “неонацистську природу режиму” та “переслідування російськомовних” в Україні.

Він також заявив, що “не думає, що війна – це добре”, після чого продовжив звинувачувати українців у російському вторгненні.

Зауважимо, що росіяни регулярно використовують таку риторику задля виправдання своєї повномасштабної агресії проти України, попри те що Київ та Захід відкидають усі ці звинувачення як безпідставні.

Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що без виходу українських військ із Донбасу переговори про припинення війни не просунуться навіть після нових раундів діалогу.

