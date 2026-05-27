В Одесі затримали агента російської воєнної розвідки – завербованого ієрея одного з храмів місцевої єпархії Української православної церкви (Московського патріархату), який скоригував подвійний удар по Одесі у березні 2024 року.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Затримання клірика УПЦ МП, який коригував ракетні удари по Одесі

За інформацією СБУ, тоді за координатами клірика УПЦ МП російські війська атакували рекреаційну зону Одеси двома балістичними ракетами Іскандер-М.

Зараз дивляться

Перша ракета завдала ударів по житловій забудові та іншій цивільній інфраструктурі обласного центру. На думку коригувальника вогню, саме там могли перебувати військові. Другий удар завдали по цій же локацій, коли на місце прибули екстрені служби.

Після атаки агент звітував російській воєнній розвідці про наслідки та заліг на дно, щоб його не змогли знайти. Проте Служба безпеки України встановила причетність ієрея до коригування обстрілу Одеси і затримала його за місцем проживання.

За даними слідства, клірик потрапив до уваги розвідки РФ, коли публікував прокремлівські коментарі в Telegram-каналах. Після цього він обходив місто, не знімаючи церковну рясу, щоб позначити на Google Maps геолокації потенційних цілей.

Зібрану інформацію він передавав у чат-бот, який адміністрував Сергій Лебедєв (якого знають за псевдонімом Лохматий), що переховується в Донецьку і працює на російську воєнну розвідку, розповіли у СБУ.

За інформацією слідства, російський агент передавав координати розташування сил і засобів протиповітряної оборони ЗСУ, які забезпечували захист неба Одещини під час ракетних атак Росії.

Також він надав армії РФ інформацію про електропідстанцію поблизу Одеси, а після удару по енергооб’єкту інформував російську воєнну розвідку про наслідки ураження.

Під час обшуків у клірика вилучили смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з представниками розвідки РФ. Йому повідомили про підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Наразі коригувальник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.