На Харківщині російський ударний дрон атакував бригаду енергетиків.

Про це повідомили в Міненерго.

Дрон атакував енергетиків

Внаслідок атаки ворожого БпЛА двоє енергетиків дістали поранення. Постраждалих доставили до лікарні. Ними опікуються медики.

Також внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об’єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Відновлювальні роботи в громадах тривають цілодобово.

Уранці 23 травня російський дрон атакував службове авто патрульної поліції у місті Новгород-Сіверський Чернігівської області.

10 травня російський дрон атакував надзвичайників у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Поранення дістав 23-річний водій автомобіля ДСНС.

2 травня російський дрон атакував маршрутку у Херсоні. Внаслідок удару загинули працівник одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради та жінка.

3 квітня росіяни атакували маршрутку у Херсоні. Поранення дістали дев’ятеро людей. До лікарні доправили 19-річну дівчину, трьох жінок віком 68, 50 і 43 роки, а також трьох чоловіків віком 71, 63 та 51 років.

