На Харківщині російський БпЛА атакував бригаду енергетиків: є поранені
На Харківщині російський ударний дрон атакував бригаду енергетиків.
Про це повідомили в Міненерго.
Внаслідок атаки ворожого БпЛА двоє енергетиків дістали поранення. Постраждалих доставили до лікарні. Ними опікуються медики.
Також внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об’єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Відновлювальні роботи в громадах тривають цілодобово.
Уранці 23 травня російський дрон атакував службове авто патрульної поліції у місті Новгород-Сіверський Чернігівської області.
10 травня російський дрон атакував надзвичайників у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Поранення дістав 23-річний водій автомобіля ДСНС.
2 травня російський дрон атакував маршрутку у Херсоні. Внаслідок удару загинули працівник одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради та жінка.
3 квітня росіяни атакували маршрутку у Херсоні. Поранення дістали дев’ятеро людей. До лікарні доправили 19-річну дівчину, трьох жінок віком 68, 50 і 43 роки, а також трьох чоловіків віком 71, 63 та 51 років.