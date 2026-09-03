В Україні та в низці країн світу не працюють чатботи на основі штучного інтелекту.

Про це повідомляється на сайті Downdetector — сервісі, який показує збій у роботі сайтів.

Зокрема, користувачі повідомляють про збій у роботі ChatGPT, Claude, Grok, Cursor. Це сервіси наразі недоступні.

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При спробі зайти у ChatGPT видає повідомлення: Сторінку хосту chatgpt.com не знайдено.

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