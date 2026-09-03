Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Стався глобальний збій нейромереж: ChatGPT, Claude та Grok не працюють
В Україні та в низці країн світу не працюють чатботи на основі штучного інтелекту.
Про це повідомляється на сайті Downdetector — сервісі, який показує збій у роботі сайтів.
Зокрема, користувачі повідомляють про збій у роботі ChatGPT, Claude, Grok, Cursor. Це сервіси наразі недоступні.
Зараз дивляться
При спробі зайти у ChatGPT видає повідомлення: Сторінку хосту chatgpt.com не знайдено.
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