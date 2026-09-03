В Украине и ряде стран мира не работают чатботы на основе искусственного интеллекта.

Об этом сообщается на сайте Downdetector — сервисе, показывающем сбой в работе сайтов.

В частности, пользователи сообщают о сбое в работе ChatGPT, Claude, Grok, Cursor. Это сервисы пока недоступны.

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При попытке войти в ChatGPT выдает сообщение: Страница хоста chatgpt.com не найдена.

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