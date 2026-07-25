У роботі ChatGPT стався масштабний збій. Сервіс не працює по всьому світу.

Це підтверджують дані Downdetector, який відстежує збої сервісів у режимі реального часу. Згодом в американській організації OpenAI, що займається штучним інтелектом, підтвердили збій у роботі ChatGPT.

Масштабний збій у ChatGPT 25 липня 2026

Користувачі ChatGPT не можуть завантажувати чати, зокрема, попередні розмови.

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Збій почався приблизно о 5:00 ранку за східним часом і впливає на користувачів у всьому світі, зокрема, на території Сполучених Штатів Америки та Європи.

Зазначається, що ChatGPT зависає під час завантаження анімації для бічної панелі. Користувачі не можуть надсилати повідомлення, оскільки їм вибиває помилку про те, що нібито відбувається “занадто багато запитів одночасно”.

Цей збій також впливає на платформу кодування OpenAI – Codex. Проте OpenAI вже знає про ці проблеми та намагається їх вирішити.

– Ми досліджуємо проблему для перелічених послуг, – йдеться в заяві компанії.

В OpenAI зазначають, що застосували заходи для виправлення та стежать за ситуацією.

У неділю, 19 липня, у роботі онлайн-сервісу ChatGPT стався збій. Тоді користувачі з різних країн також повідомляли про проблеми з його роботою.

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