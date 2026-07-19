Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Масштабний збій у ChatGPT: що відомо
Головне
- Популярний чат-бот ChatGPT зазнав масштабного збою, через який користувачі з різних країн світу масово скаржаться на проблеми з доступом.
- За даними платформи Downdetector, точна причина технічних неполадок в роботі штучного інтелекту поки залишається невідомою.
У роботі онлайн-сервісу ChatGPT стався збій. Користувачі з різних країн повідомляють про проблеми з його роботою.
Про це свідчать дані сервісу Downdetector.
У ChatGPT виник масштабний збій: подробиці
Популярний чат-бот ChatGPT працює з перебоями. Користувачі з різних куточків світу заявляють про масштабні технічні проблеми.
Зараз дивляться
Наразі невідомо, яка причина масштабного збою в роботі онлайн-сервісу.
Варто зазначити, що вранці 19 липня масштабний збій стався у роботі Instagram, Facebook, Х та інших соціальних мереж.
Тоді користувачі з різних країн скаржилися на проблеми із доступом та перебої у роботі комп’ютерних (десктопних) версій.
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