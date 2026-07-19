У роботі онлайн-сервісу ChatGPT стався збій. Користувачі з різних країн повідомляють про проблеми з його роботою.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

У ChatGPT виник масштабний збій: подробиці

Популярний чат-бот ChatGPT працює з перебоями. Користувачі з різних куточків світу заявляють про масштабні технічні проблеми.

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Наразі невідомо, яка причина масштабного збою в роботі онлайн-сервісу.

Варто зазначити, що вранці 19 липня масштабний збій стався у роботі Instagram, Facebook, Х та інших соціальних мереж.

Тоді користувачі з різних країн скаржилися на проблеми із доступом та перебої у роботі комп’ютерних (десктопних) версій.

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