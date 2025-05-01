Потягом Eurovision Express: гурт Ziferblat вирушив на Євробачення 2025
Представники України на Євробаченні 2025, гурт Ziferblat, у перший день травня вирушили з Києва до Базеля спеціальним потягом Eurovision Express. Саме в цьому швейцарському місті 13 травня відбудеться перший півфінал, у якому українці виступлять під п’ятим номером.
Гурт Ziferblat вирушив на Євробачення 2025
Перед від’їздом до Базеля музиканти провели пресконференцію. Артисти розповіли про свою підготовку, очікування та важливу місію представлення України в умовах війни.
Зокрема, вокаліст гурту Ziferblat Даніїл Лещинський зазначив, що участь у Євробаченні – це не лише можливість представити українську музику, а й нагода нагадати світу про ситуацію в Україні.
Після цього артисти разом із командою сіли на потяг на Центральному вокзалі Києва. Під час відправлення там звучала конкурсна пісня гурту. Музиканти прямують до Будапешта, звідки вже зможуть дістатися Базеля у Швейцарії.
Вже 3 травня Ziferblat вийдуть на головну сцену арени St. Jakobshalle, де пройде їхня перша репетиція. На Євробаченні 2025 гурт представить композицію Bird of Pray – пісню українською та англійською мовами, що принесла їм перемогу у Нацвідборі.
Гурт Ziferblat складається з вокаліста Данііла Лещинського, гітариста Валентина Лещинського та ударника Федора Ходакова. Гранд-фінал Євробачення 2025 заплановано на 17 травня.