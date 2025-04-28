У 12-ту річницю смерті чоловіка: Кароль заговорила про готовність до нових стосунків

Тіна Кароль поділилася думками про особисте життя у 12-ту річницю смерті чоловіка, продюсера Євгена Огіра.

Він помер 28 квітня 2013 року від раку шлунку, і відтоді співачка офіційно ні з ким не перебувала у стосунках. Лише зараз Тіна заявила, що “готова зазирнути в очі іншого чоловіка”.

Кароль про готовність до нових стосунків

Артистка зазначила, що всі 12 років з моменту смерті чоловіка вона покладалася тільки на себе. За словами Тіни, вона брала аскези, дотримувалася целібату, а також не мала права на слабкість, адже хотіла, щоб син Веніамін бачив її лише переможницею і героїнею.

Зараз дивляться

– Не зраджуючи принципам людяності і патріотизму, зумівши пережити натиск, шантаж та жорстокість – я вистояла, залишилась тверезою і красивою, духовно та фізично сильною. Завжди буду кращою версією себе в кожному наступному кроці, – наголосила Кароль.

Співачка додала, що лише зараз, у 40 років, вона готова до нових стосунків і відчуттів.

– Я стала вдовою в 28. І лише зараз, у 40, я готова підняти голову і зазирнути в очі іншого чоловіка, тільки тепер це має відгук у моєму поклику і запиту для Всесвіту. Тільки тепер це зрозуміло вже дорослому, розумному сину, якому все небо, до якого могла дотягнутись, прихилила, – написала Кароль у своєму Telegram-каналі.

Тіна переконана, що наступні 12 років її життя точно стануть кращими, і в неї вистачить знань та волі, щоб служити людям і залишатися взірцем гідної жінки, яка надихає і вселяє віру в краще.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.