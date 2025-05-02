Руслан Ханумак показав свою нову кохану: хто став обраницею шоумена

Шоумен Руслан Ханумак публічно підтвердив нові стосунки. Його кохану звати Катерина Шевченко, а от чим вона займається наразі невідомо. Нагадаємо, раніше гуморист був одружений із блогеркою Аліною Шаманською.

Нове кохання Руслана Ханумака

У своєму Instagram шоумен опублікував фото з дівчиною, ніжно підписавши його: “Буба” та позначивши акаунт Катерини. Вона відповіла сториз навзаєм, написавши: “Сам буба” та затегавши Ханумака.

Про саму Катерину відомо небагато, з її профілю можна зробити висновок, що вона живе у Каліфорнії. Ймовірно, саме там і познайомилися закохані. Минулого року Ханумак переїхав до США, щоби бути ближче до сина. До слова, він встиг познайомити обраницю з Артуром, а вона їх зі своїм старшим сином. У сториз Катерини чимало теплих сімейних фото разом. ще з літа 2024 року.

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Вона не залишилася осторонь конфлікту між Ханумаком і Шаманською, опублікувавши емоційне послання, яке можна розцінити як натяк на підписниць ексдружини шоумена, що днями дала інтервʼю Маші Єфросиніній. У ньому Шаманська заявила, що останньою краплею для неї стало те, що Ханумак дозволив собі вдарити сина.

– Солодких снів всім, крім мамочок янголят, які пишуть мерзенні мати на найкращого сина, чоловіка і батька, не знаючи ні долі правди, – написала Шевченко.

Нагадаємо, раніше Аліна Шаманська в інтерв’ю заявила, що у шлюбі з Ханумаком зазнала “нарцисичного аб’юзу, газлайтингу та принижень”. У відповідь Ханумак опублікував відеозвернення, в якому назвав 95% інтерв’ю вигадкою й звинуватив Шаманську у публічному приниженні.

Фото: Катерина Шевченко

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