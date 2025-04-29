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58% українців вважають, що російську мову взагалі не варто вивчати в школах — КМІС

опитування щодо вивчення російської
Фото: Pexels

В Україні продовжує збільшуватися частка тих, хто вважає, що російську мову взагалі не варто вивчати в українськомовних школах – у 2023 році їх було 52%, а зараз – 58%. Водночас із 42% до 38% поменшало тих, хто вважає, що російську мову слід вивчати в школах.

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Зазначається, що серед 38%, які вважають, що російську мову слід вивчати, лише 9% говорять про вивчення на рівні української мови або принаймні на вищому рівні, ніж інші іноземні мови (наприклад, англійська мова).

Зараз дивляться

Решта 29% вважають, що вивчати слід на рівні інших іноземних мов або навіть на нижчому рівні.

Час на вивчення російської

На запитання про те, який час на вивчення російської мови в українських школах потрібно виділяти, респонденти відповіли так:

  • таку саму кількість часу, як і на вивчення української — 3%;
  • менше часу, ніж на вивчення української, але більше, ніж на вивчення інших іноземних мов — 6%;
  • така сама кількість часу або менше, ніж на вивчення іноземних мов — 29%;
  • не треба вчити російську мову зовсім — 58%;
  • важко відповісти — 4%.

Беручи до уваги регіональний розподіл, за збереження російської мови в школах виступають 25% опитаних на Заході, 36% опитаних у Центрі, 51% опитаних на Півдні та 57% опитаних на Сході.

Чому потрібно вчити російську

На запитання про те, чому потрібно вчити російську мову в школах, опитані відповіли так:

  • одна з іноземних мов, яку варто знати — 38%;
  • в Україні багато хто розмовляє російською, має російськомовне оточення, маємо ситуацію, яка склалася історично — 32%;
  • варто знати мову ворога — 14%;
  • потрібно вивчати, якщо є особисте бажання — 9%;
  • потрібно знати мову сусідів, коли ситуація налагодиться — 8%;
  • для споживання російськомовного продукту (література, культура тощо) — 6%;
  • мова поза політикою, російська мова не винна у війні — 5%.

Опитування проводилося протягом 14 лютого – 4 березня 2025 року методом телефонних інтерв’ю. Загалом опитано 1 029 респондентів віком від 18 років із громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (крім тимчасово окупованих територій).

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Джерело: КМІС

Опитування, Російська мова
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