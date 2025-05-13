Мадонна розповість свою історію на Netflix: що відомо про новий серіал

Netflix розпочав роботу над новим серіалом про життя та творчість Мадонни. До створення проєкту королева попсцени долучилася особисто.

Режисером мінісеріалу про кар’єрний шлях зірки став Шон Леві, який зняв стрічку Дедпул і Росомаха.

Серіал про Мадонну на Netflix – що відомо

Проєкт наразі не має назви та перебуває на ранній стадії розробки. Водночас він не пов’язаний із попереднім байопіком, який Мадонна планувала зняти раніше.

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Роботу над фільмом, що мав вийти на студії Universal, скасували у 2023 році після кількох років підготовки та жорсткого кастингу. Серед претенденток на роль були Джулія Гарнер, Флоренс П’ю, Алекса Демі та інші. У підсумку роль дісталася Гарнер, однак реалізацію проєкту зупинили.

Подробиці про нову екранізацію кар’єрного шляху 66-річної співачки поки що тримають у таємниці. Невідомо, яку саме частину біографії артистки вона охопить і хто зіграє головну роль.

– Я хочу розповісти про неймовірну подорож як артистки, музикантки, танцівниці, людини, що намагається знайти своє місце у світі. Цей шлях сповнений неймовірних і наснажливих історій, і хто, як не я, має їх переказати, – так ще у 2020 році Мадонна пояснювала ідею екранізувати свою біографію.

Нагадаємо, останній альбом Мадонни Madame X вийшов у 2019 році та став дев’ятим у її кар’єрі, що очолив чарт Billboard 200. Тур Celebration, що тривав з жовтня 2023 до травня 2024 року, зібрав більше ніж $225 млн та понад мільйон глядачів, ставши одним із найуспішніших в історії.

Джерело : The Guardian

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