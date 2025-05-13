Євробачення 2025: які країни пройшли до фіналу конкурсу

У швейцарському Базелі пройшов перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2025. На міжнародній сцені виступили 15 учасників, серед яких і представники України – гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

За результатами голосування журі та глядачів, до гранд-фіналу потрапили представники 10 країн.

Хто боротиметься за головний трофей Євробачення 2025 – список країн-учасниць далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Які країни пройшли у фінал Євробачення 2025

Норвегія Албанія Швеція Ісландія Нідерланди Польща Сан-Марино Естонія Португалія Україна

Зазначимо, що представники держав Великої п’ятірки (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія) та країна-господарка конкурсу Швейцарія потрапляють до фіналу автоматично.

Повний список фіналістів Євробачення 2025 стане відомий після проведення другого півфіналу, який запланований на четвер, 15 травня. Переможця міжнародного конкурсу журі та глядачі визначать у суботу, 17 травня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.