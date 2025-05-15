Це буде найемоційніший виступ: Ziferblat про свій номер у фіналі Євробачення 2025

Учасники гурту Ziferblat заявили, що у фіналі Євробачення 2025 покажуть найемоційніший виступ, щоб здобути найбільшу прихильність аудиторії.

Зазначимо, що колектив представляє Україну на міжнародному конкурсі з піснею Bird of Pray.

Яким буде виступ Ziferblat у фіналі Євробачення 2025

Лідер гурту Ziferblat Данило Лещинський зазначив, що перші репетиції Євробачення завжди проходять трохи стримано, однак з кожним виступом емоцій стає все більше.

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– Євробачення так створено системно, що ти піднімаєшся на гору в кінці. Тобто, це такий емоційний підйом. Перші репетиції завжди проходять трошки стримано. Потім йде друга репетиція – краще. Далі йде перший виступ не в прямому етері, але для глядачів. І ти поступово набираєш емоційний стан, щоб уже під час півфіналу, а тим більше у фіналі, дати свій максимум, – сказав музикант.

Змінити конкурсний номером перед фіналом Євробачення неможливо, однак представники України обіцяють викластися на повну.

– Номер має бути таким, який він є, але в кінці ти маєш кульмінацію дати на максимум. Тому, звичайно, що у фіналі буде найемоційніший виступ, щоб здобути найбільшу прихильність аудиторії, – додав Данило Лещинський.

Нагадаємо, що гранд-фінал Євробачення 2025 відбудеться у суботу, 17 травня, у швейцарському місті Базель. Гурт Ziferblat вийде на сцену у першій частині шоу.

Джерело: Євробачення 2025

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