Фінал Євробачення 2025: в якій частині шоу виступить гурт Ziferblat

За результатами жеребкування стало відомо, в якій частині фіналу Євробачення 2025 виступлять представники України, гурт Ziferblat.

Фінал Євробачення 2025: коли на сцену вийде Ziferblat

Після завершення першого півфіналу серед 10 учасників, які пройшли далі, відбулося жеребкування. Артисти могли витягнути папірець з одним із трьох варіантів: перша половина шоу, друга половина або ж вибір продюсерів.

Так, гурт Ziferblat виступить у першій половині фіналу Євробачення 2025, який пройде у суботу, 17 травня. Точний порядковий номер артистів стане відомий згодом.

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Разом з Україною у першій частині фіналу Євробачення 2025 виступлять представники Ісландії та Іспанії. У другій половині шоу на сцену вийдуть артисти з Албанії та Португалії.

Продюсери самостійно вирішать порядок виступу Естонії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Сан-Марино та Швеції.

Також відомо, що представниця Швейцарії – країни-господарки цьогорічного конкурсу – виступить у фіналі під 19-м номером.

Нагадаємо, що другий півфінал Євробачення 2025 відбудеться у четвер, 15 травня. За результатами шоу визначиться остаточний список фіналістів.

Фото: Alma Bengtsson та Sarah Louise Bennet

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