На щиті: зірки згадують Максима Неліпу, який загинув у бою

Кривава війна РФ проти України забрала життя Максима Неліпи – актора і телеведучого. Він став на захист держави у березні 2022 року і пройшов шлях від солдата до командира розвідувального взводу командного складу Сухопутних військ ЗСУ.

Неліпа загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання. Колеги і зіркові друзі публічно вшановують пам’ять Максима, діляться спогадами про нього та висловлюють співчуття рідним і близьким.

Максим Неліпа загинув – реакція зірок

Телеведучий Анатолій Анатоліч поділився відео з останньої зустрічі із Неліпою, на якому актор насолоджується часом з друзями, грає на гітарі та співає.

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За словами Анатоліча, він не збирався публікувати цей ролик, але обставини склалися по-іншому.

– Коли ми в останнє бачилися з тобою у Вадосі, ми співали, говорили і сміялися. І домовлялися, що знову побачимося. А я знімав ці відео для себе і не збирався це постити. Але… Вічна пам’ять, Максе. На щиті, герою, – написав Анатоліч.

Аліна Шаманська зазначила, що з Неліпою пройшло дитинство мільйонів українців. Блогерка висловила співчуття родині актора та заликала українців шанувати героїв, які захищають нас та нашу землю.

– Публічні люди теж воюють! По-справжньому! Не для шоу, а інколи і на смерть! Вічна слава та шана герою, Максиму Неліпі. Він загинув у бою за нас з вами та нашу землю. З ним пройшло дитинство мільйонів українців! Вічна пам’ять та співчуття родині. У Максима залишилася донечка та дружина. Шануймо, люди! Шануймо героїв при житті! – написала Шаманська.

Телеведуча Маша Єфросиніна пригадала, що колись працювала з Максимом Неліпою, а новина про його загибель не вкладається в голові.

– Не можу повірити. Колись працювали разом. Мої співчуття всім рідним. Слава герою! – написала Маша.

Леся Нікітюк написала, що Максим був прекрасним телеведучим і актором, а разом із ним загинув “шматок нашого дитинства”.

– Максим Неліпа загинув у бою, а з ним – і шматок нашого дитинства. Світла пам’ять воїну! Світла пам’ять прекрасному телеведучому і актору! Співчуття родині і дітям! Вічна слава герою, – зазначила вона.

Пам’ять актора вшанувала у сториз в Instagram також співачка Тіна Кароль.

Блогерка та інтерв’юерка Раміна Есхакзай висловила співчуття рідним та близьким Максима Неліпи.

Фото: Максим Неліпа

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