Перед фіналом Євробачення 2025: у соліста Ziferblat виникли проблеми з голосом

Перед фіналом Євробачення 2025 у соліста Ziferblat Даниїла Лещинського виникли проблеми з голосом. Однак учасники гурту запевняють, що це не вплине на якість їхнього виступу.

У соліста Ziferblat проблеми з голосом – що відомо

Учасник Ziferblat Валентин Лещинський в інтерв’ю Суспільному розповів, що у Даниїла з’явилися проблеми з голосом ще після перших репетицій, однак це не завадило музикантам добре виступити у першому півфіналі Євробачення 2025.

– Даня – специфічна людина, і ми його намагаємося підтримувати, щоб він був у нормальному стані. Для нього інтерв’ю – це стрес, і в нього дійсно є проблеми з голосом ще з перших репетицій. Ми його бережемо, допомагаємо відновлюватися. Але це не завадить йому. Ви ж перший півфінал бачили, все було нормально, – сказав Валентин.

Федір Ходаков додав, що Даниїлу зараз потрібно більше відновлюватися та сконцентруватися на фінальному виступі. Саме тому соліст Ziferblat пропускає деякі інтерв’ю.

Зараз дивляться

– Йому треба просто більше сконцентруватися на виступах, тому що інтерв’ю насправді дуже багато. Йому треба берегти голос, тому останнім часом ми його не беремо на інтерв’ю для того, щоб у нього було багато сил. Виступ зараз – це найголовніше, – сказав музикант.

Нагадаємо, що гурт Ziferblat представляє Україну на Євробаченні 2025 з піснею Bird of Pray. У фіналі конкурсу музиканти вийдуть на сцену під номером 7.

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