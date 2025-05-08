Поперек стою: Кароль відповіла Поляковій, яка публічно її підколола

Співачка Тіна Кароль відповіла своїй колезі Олі Поляковій, яка публічно підколола її у новому випуску шоу Дорослі дівчатка.

Що Кароль відповіла Поляковій

В особистому Telegram-каналі Тіна поділилася фрагментом відео, на якому Оля пародіює її заняття аштанга-йогою, а також каже, що співачка стоїть у неї “поперек дороги”.

Кароль з гумором написала: Тут стою і поперек стою. Також вона поцікавилася у підписників, чи варто їй сходити на шоу Дорослі дівчатка, щоб особисто поспілкуватися з Олею Поляковою та Машою Єфросиніною.

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– Так що, може сходити до дівчат на теревені? – запитала Тіна.

У коментарях шанувальники зазначили, що, на їхню думку, це було б дуже цікаво.

Нагадаємо, у лютому цього року під час туру шоу Дорослі дівчата у Кракові Полякова сказала, що “любить Тіну як артистку”. Співачка визнала, що між ними існує конкуренція, проте вона не виходить за межі шоубізнесу.

Кілька років тому між артистками виник скандал через те, що Полякова назвала Кароль “відомою похоронною плакальницею”. Але згодом Оля вибачилася, а Тіна заявила, що не тримає зла на колегу.

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