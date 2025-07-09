Софія Ротару вшанувала пам’ять Ігоря Поклада: що написала артистка

Народна артистка України Софія Ротару відреагувала на смерть легендарного композитора Ігоря Поклада. Він пішов з життя у віці 83 років.

Ігор Поклад помер – реакція Софії Ротару

Співачка відала шану композитору у сториз в Instagram. Ротару опублікувала чорно-біле фото артиста і лаконічно написала: Ігор Поклад. Світла пам’ять.

До допису Софія додала емодзі у вигляді складених у молитовному жесті рук.

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Свого часу Ротару виконувала низку пісень, музику до яких написав Ігор Поклад. Це, зокрема, композиції: Світку зелений мій, Краю мій лелечий, Тече вода та Хай щастить!

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ Ротару призупинила творчу діяльність та зникла з публічного простору.

Лише іноді артистка виходить на зв’язок у сториз в Instagram, щоб відреагувати на події в Україні, як-от атака РФ на Київ, чи привітати шанувальників зі святом.

Раніше сестра Софії заявляла, що співачка мешкає в Україні. За словами Ауріки, Ротару дуже хвилюється через все, що відбувається у нашій державі. Однак сама артистка заяв про війну із засудженням Росії не робила.

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