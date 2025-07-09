Помер Ігор Поклад – легендарний композитор, Герой України

Легендарний композитор, народний артист України Ігор Поклад помер у віці 83 років.

Про це вранці 9 липня повідомила у Facebook його дружина Світлана Поклад. Що стало причиною смерті композитора та коли відбудеться прощання з ним – жінка не зазначила.

– От і все. Любила, люблю і любитиму завжди. Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка, за його безсмертну душу, – написала дружина Ігоря Поклада.

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Ігор Поклад помер – що відомо про композитора

Ігор Поклад народився 10 грудня 1941 року в місті Фрунзе (нині Бішкек, Киргизстан) у родині кадрового військового під час евакуації. Після закінчення Другої світової війни родина повернулася в Україну.

У 1957 році Ігор закінчив школу в Тернополі та одночасно семирічну музичну школу по класу фортепіано. Після цього вступив на історико-теоретичне відділення КІМ ім. Глієра. Після закінчення третього курсу Поклад перевівся на композиторський факультет Київської державної консерваторії, яку закінчив в 1967 році.

Поклад писав музику для театральних постановок, симфонічного оркестру, струнного оркестру, хору, а також до фільмів. У творчому доробку композитора понад 150 пісень, серед яких – Два крила, Чарівна скрипка, Кохана, Дикі гуси, Тиха вода та багато інших.

У 2014 році Поклад переніс кілька складних операцій. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році композитор разом із дружиною пережив російську окупацію у Ворзелі, що на Київщині.

Минулого року Зеленський нагородив Ігоря Поклада відзнакою Національна легенда України. У 2021-му композитора удостоїли званням Герой України.

Фото: Світлана Поклад

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