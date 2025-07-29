Екшн про сучасних героїв: ICTV2 завершив зйомки серіалу Служба 112

27 липня телеканал ICTV2 завершив зйомки серіалу Служба 112. 16-серійна історія розкаже про наших героїв – рятувальників, парамедиків та поліцейських.

Щодня, ризикуючи життям вдень і вночі, вони виконують надзвичайно складну роботу: рятують людей від вогню, наслідків ворожих влучань, вибухів та інших небезпечних ситуацій.

Але Служба 112 – це не тільки серіал про професійні виклики, адже за уніформою стоять живі люди. Вони будують стосунки, закохуються, турбуються про рідних і навіть знаходять час для жартів.

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Про що серіал Служба 112

Служба 112 розповідає історію нового підрозділу, що створюється для оперативного спільного реагування служб порятунку.

Команда фахівців різного профілю – рятувальники, поліцейські та парамедики – тепер працюють пліч-о-пліч, виїжджаючи на виклики, що надходять до Служби 112.

В умовах війни, де загроз більше, а досвідчених людей менше, вони долають не лише зовнішні обставини, а й власні суперечки заради спільної мети – порятунку людей.

Окрім справжніх історій рятувальників, частково покладених в основу сюжету, серіал має й абсолютно реальний прототип самої служби.

З 2023 року на території України діє єдиний екстрений номер 112, за яким громадяни швидко можуть звертатися до різних служб порятунку. За цим номером служби допомоги цілодобово чергують оператори, що направляють на виклики поліцейських, рятувальників, парамедиків.

– Люди мають знати, цінувати і дивитися фільми про своїх. Про людей, які рятують життя. Тут же не тільки рятувальники, а й поліцейські, медики. Це ті, хто охороняє наш спокій, допомагає нам вижити. Це справді герої серед нас. Такі фільми потрібні, щоб ми частіше їх помічали і розуміли, на що вони йдуть і чим ризикують заради інших, – каже актор Андрій Ісаєнко, один з виконавців головної ролі.

Він зіграв спокійного, серйозного, але дещо закритого в собі рятувальника Мовчана. Герой, попри складнощі та суперництво в особистому житті, завжди показує себе як справжній професіонал разом зі своїми колегами.

Також головні ролі виконали зірки кіно та театру: Руслан Мірошниченко, Анастасія Карпенко, Катерина Варченко, Ігор Рубашкін, Михайло Озеров, Роман Ясіновський, Юрій Вихованець, Катерина Олос та інші.

Зйомки серіалу відбувалися у Києві, Вишгороді та Ірпені. Загалом знімальний процес охопив близько 250 локацій, багато з яких художникам-постановникам довелося створити з нуля, перетворюючи голі стіни на офіси, гаражі та диспетчерську. Серед знімальних днів було чимало нічних змін, які часто переривалися через загрозу ворожих атак.

Серіал створено за сприяння МВС, Національної поліції та ДСНС

Завдяки співпраці зі спецслужбами до зйомок вдалося долучити реальних рятувальників, які виконували екстремальні та небезпечні завдання, що насправді для них за роки роботи стали звичною справою.

Акторів на майданчику консультували справжні фахівці, навчаючи їх опановувати професійне обладнання рятувальників, таке як пожежний ствол та пневмоножиці, щоб максимально точно передати реалії роботи служб.

Режисери серіалу – Сергій Сторожев та Максим Гуленко. Над виробництвом працювала команда One studio SLP, який раніше створила серіал Митець, що також вийде на ICTV2.

Коли відбудеться премʼєра серіалу – телеканал повідомить згодом.

Нагадаємо, цього літа ICTV2 завершив зйомки 4 сезону культового серіалу Коп з минулого. Також наразі тривають зйомки нового екшн-серіалу Справа НБР з Сергієм Стрельниковим у головній ролі та 2 сезону успішного серіалу АТП Перевізники, який цієї весни підкорив телерейтинги і кілька тижнів тримався на третій сходинці українського чарту Netflix.

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