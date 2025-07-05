Українці живуть у часи, коли кожен новий день випробовує на міцність, а ворог постійно тероризує та намагається нас зламати. Київ та інші міста пережили чергову масовану російську атаку, внаслідок якої є жертви та постраждалі.

Після таких подій вкрай важливо потурбуватися про себе та своїх близьких, адже саме родина дає нам сили жити та йти вперед попри все. Рідні — це не просто люди, які завжди поруч, це тепло спогадів, підтримка в найтемніші моменти, радість від спільних митей і незламна віра одне в одного.

Ведучі ICTV про підтримку рідних

Ведучі телеканалу ICTV та програми Вікна-новини поділилися, що для них означає родина та як близькі люди допомагають переживати їм такі страшні ночі. Цікаво, що їхні історії такі різні, але всі вони пронизані любов’ю, надією та силою.

Наприклад, для Вадима Карп’яка родина – це щоденні дзвінки до дітей і дружини, які через війну тимчасово живуть за кордоном, у безпеці, але так далеко від дому.

Для Ореста Дрималовського, який нині захищає Україну на фронті, родина — це побратими, з якими він ділить все: від хліба до боротьби за свободу.

Для Яни Брензей родина – це міцні обійми.

А для Анастасії Мазур рідні люди – це точка опори та острівець безпеки в нинішньому бурхливому світі.

У Тетяни Висоцької родина асоціюється із відчуттям, коли ти серед своїх, а під вікнами ростуть посаджені батьками квіти.

А для когось родина — це постійне хвилювання за близьких, які залишилися в окупації, і невпинна молитва за їхнє повернення.

Ці відео — про те, що об’єднує нас щодня. Про дзвінки рідним, про повідомлення з фронту, про надію на возз’єднання з тими, хто далеко. Про сміх дітей, сімейні традиції, які ми бережемо, і навіть про тих, хто став частиною нашої родини: волонтерів, сусідів, друзів, які підтримують у найскладніші часи.

Кожна історія ведучих — це частинка України та громадян, які тримаються разом попри війну, відстань і втрати.

Нагадаємо, що StarLight News разом з Реактивною Поштою відкрили збір на 7 макетів М777 на суму 175 тис. грн. Долучайтеся та перетворюйте свою лють в донати для українських військових, які щодня захищають нас та відбивають ворожі атаки.

