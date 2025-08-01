Виконали останню волю: де поховали Оззі Осборна

Легендарного фронтмена гурту Black Sabbath Оззі Осборна, який помер на 77-му році життя, поховали на території його розкішного маєтку в Бакінгемширі, що в Англії.

Церемонія пройшла у приватному родинному колі, на ній також були найближчі друзі музиканта.

Де могила Оззі Осборна

Місцем останнього спочинку рок-зірки стала ділянка біля озера у центрі його садиби у 250 акрів. Все сталося саме так, як він просив за життя.

Зараз дивляться

На березі Осборн-лейк у день похорону розмістили величезну квіткову композицію з написом Ozzy fucking Osbourne Yа фонтані поставили ще одну інсталяцію – копію флористичної інтерпретації імені легенди, яка з’явилася під час меморіальної процесії в Бірмінгемі.

Як ховали Оззі Осборна

Поховання відбулося за зачиненими дверима – лише для найближчих. За порядком стежила посилена охорона, рух біля маєтку контролювали спеціально запрошені регулювальники. Віддані фанати залишали квіти поблизу воріт.

На прощанні були присутні дружина Оззі Шерон і діти Джек, Келлі, Еймі та Луїс. Також прибули зіркові друзі Осборна: Елтон Джон, Джеймс Гетфілд з Metallica, музиканти Black Sabbath – Тоні Айоммі, Білл Ворд і Ґізер Батлер. Британський музикант Yungblud, який останніми роками потоваришував з Оззі, виголосив прощальну промову.

Для гостей встановили намети й сцену біля ставка, а організатори подбали про кейтеринг, навіть попри дощову погоду. Оззі Осборн не раз казав, що не хоче похмурого похорону.

– Я хочу, щоб усе було святом, а не сумом. І жодної кремації – тільки під дерево в саду, – писав він у своїй автобіографії I Am Ozzy.

У 2020 році Оззі Осборн повідомив, що бореться з хворобою Паркінсона. Менше ніж за три тижні до смерті Осборн вийшов на сцену стадіону Villa Park у межах концерту Back To The Beginning.

Джерело : Daily Mail

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.