В’єтнамська співачка без дозволу виконує треки Кароль: артистка шукає юриста
Співачка Тіна Кароль поскаржилася на в’єтнамську виконавицю Хо Куїнь Хуонг (Hồ Quỳnh Hương), яка без дозволу переспівала її треки.
Кароль шукає міжнародного юриста, щоб врегулювати ситуацію з порушенням прав інтелектуальної власності.
В’єтнамська співачка виступає з треками Кароль
У сториз в Instagram Кароль поділилася відео, на якому Хо Куїнь Хуонг виконує її трек Пупсик, який був випущений у 2006 році. В’єтнамська виконавиця переклала слова пісні та успішно виступає з нею на концертах.
@hoquynhhuongsinger Honey, anh chớ nên hững hờ Những phút em mong chờ muốn nói lên lời #hoquynhhuong #hoquynhhuongsinger #Honey2 #phongtra #music ♬ nhạc nền – Hồ Quỳnh Hương
Кароль зазначила, що Хо Куїнь Хуонг переспівала без дозволу й низку інших її треків. Тож артистка хоче врегулювати це питання у правовому полі.
– Мені потрібен міжнародний юрист по інтелектуальній власності. Ця мадам переспівала без дозволу купу пісень, – написала Тіна у сториз в Instagram.
На сторінці Хо Куїнь Хуонг у TikTok також можна побачити відео, на якому вона виконує трек Руслани Дикі танці, який приніс Україні перемогу на Євробаченні 2004. Руслана цю ситуацію поки не коментувала.
@hoquynhhuongsinger Một chút cuồng nhiệt cùng khán giả Hạ Long tối qua???????? #HoQuynhHuong #ambassador #loveinthebay #xuhuong #nhachaymoingay #fypシ ♬ nhạc nền – Hồ Quỳnh Hương
Варто зазначити, що випадки порушення авторських прав є доволі поширеними. Наприклад, навесні росіяни вкрали трек Влада Дарвіна Три сестри. Пісня українського артиста прозвучала на державному пропагандистському телеканалі РФ.
Фото: Тіна Кароль, Hồ Quỳnh Hương