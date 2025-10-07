Вьетнамская певица без разрешения исполняет треки Кароль: артистка ищет юриста
Певица Тина Кароль пожаловалась на вьетнамскую исполнительницу Хо Куинь Хуонг (Hồ Quỳnh Hương), которая без разрешения перепела ее треки.
Кароль ищет международного юриста, чтобы урегулировать ситуацию с нарушением прав интеллектуальной собственности.
Вьетнамская певица выступает с треками Кароль
В сториз в Instagram Кароль поделилась видео, на котором Хо Куинь Хуонг исполняет ее трек Пупсик, который был выпущен в 2006 году. Вьетнамская исполнительница перевела слова песни и успешно выступает с ней на концертах.
@hoquynhhuongsinger Honey, anh chớ nên hững hờ Những phút em mong chờ muốn nói lên lời #hoquynhhuong #hoquynhhuongsinger #Honey2 #phongtra #music ♬ nhạc nền — Hồ Quỳnh Hương
Кароль отметила, что Хо Куинь Хуонг перепела без разрешения и ряд других ее треков. Поэтому артистка хочет урегулировать этот вопрос в правовом поле.
— Мне нужен международный юрист по интеллектуальной собственности. Эта мадам перепела без разрешения кучу песен, — написала Тина в сториз в Instagram.
На странице Хо Куинь Хуонг в TikTok также можно увидеть видео, на котором она исполняет трек Русланы Дикие танцы, который принес Украине победу на Евровидении 2004. Руслана эту ситуацию пока не комментировала.
@hoquynhhuongsinger Một chút cuồng nhiệt cùng khán giả Hạ Long tối qua???????? #HoQuynhHuong #ambassador #loveinthebay #xuhuong #nhachaymoingay #fypシ ♬ nhạc nền — Hồ Quỳnh Hương
Стоит отметить, что случаи нарушения авторских прав довольно распространены. Например, весной россияне украли трек Влада Дарвина Три сестры. Песня украинского артиста прозвучала на государственном пропагандистском телеканале РФ.
Фото: Тина Кароль, Hồ Quỳnh Hương