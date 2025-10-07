Певица Тина Кароль пожаловалась на вьетнамскую исполнительницу Хо Куинь Хуонг (Hồ Quỳnh Hương), которая без разрешения перепела ее треки.

Кароль ищет международного юриста, чтобы урегулировать ситуацию с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Вьетнамская певица выступает с треками Кароль

В сториз в Instagram Кароль поделилась видео, на котором Хо Куинь Хуонг исполняет ее трек Пупсик, который был выпущен в 2006 году. Вьетнамская исполнительница перевела слова песни и успешно выступает с ней на концертах.

Кароль отметила, что Хо Куинь Хуонг перепела без разрешения и ряд других ее треков. Поэтому артистка хочет урегулировать этот вопрос в правовом поле.

— Мне нужен международный юрист по интеллектуальной собственности. Эта мадам перепела без разрешения кучу песен, — написала Тина в сториз в Instagram.

На странице Хо Куинь Хуонг в TikTok также можно увидеть видео, на котором она исполняет трек Русланы Дикие танцы, который принес Украине победу на Евровидении 2004. Руслана эту ситуацию пока не комментировала.

Стоит отметить, что случаи нарушения авторских прав довольно распространены. Например, весной россияне украли трек Влада Дарвина Три сестры. Песня украинского артиста прозвучала на государственном пропагандистском телеканале РФ.

Фото: Тина Кароль, Hồ Quỳnh Hương

