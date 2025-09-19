Лідер гурту Димна суміш та музикант Культурного десанту Саша Чемеров заявив, що після спроби залучити Тіну Кароль до поїздок на фронт на нього самого та на команду Колі Сєргі пішли інформаційні атаки.

За словами артиста, нападки на Культурний десант у публічному просторі були запущені саме з боку співачки.

– Ми хотіли якось залучити Тіну Кароль і не виходило її залучити. Вона обіцяла якісь речі, які потім не дала. Про це я колись сказав в інтерв’ю, і потім почали прилітати від неї якісь приколи за це. Я знаю, що вона теж запускала іпсуху на Культурний десант, на саму організацію, на Миколая теж якісь були приколи, – розповів Чемеров у проєкті Пряма червона.

Ще у серпні 2023 року Коля Сєрга розповідав, що Кароль кілька разів погоджувалася приїхати до військових, але за день до поїздки відмовлялася.

– Вона за день постійно відмовлялася. Ну, їй страшно було. Я розумію, що знаходилися якісь причини, але базово – страх, – пояснював він.

Від самої артистки тоді відповіді на слова Сєргі не було, зате її фанати не змовчали. У коментарях в мережі вони запевняли, що Тіна Кароль неодноразово виступала на фронті та у шпиталях, але ці поїздки не висвітлювалися з міркувань безпеки.

Вони також нагадали, що співачка підтримує військових ще з 2014 року, бувала в зоні АТО та їздила у міжнародні місії з ансамблем ЗСУ.

