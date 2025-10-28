Співачка Тіна Кароль розповіла, чому відправила сина Веніаміна навчатися за кордон. Хлопець живе та здобуває освіту у Великій Британії, а до України приїжджає на канікули.

Кароль про навчання сина за кордоном

Артистка зізналася, що не хотіла, аби Веніамін ріс у “тепличних” умовах і його “залюбили” після смерті батька. До того ж Тіна розуміла, що війна, що розпочалася у 2014 році, триватиме довго.

– Його почали залюблювати всі, що в нього втрата батька. Щоб він нюнею не виріс, щоб не було так, що бабусі поряд все йому приносять і створюють тепличні умови. Це треба було подолати. Він добре знає і знав тоді, що сталося. Я сказала йому: Ти тепер єдиний чоловік у родині. І він одразу подорослішав, взяв відповідальність на себе, але як дитина, – поділилася співачка.

За словами Кароль, їй було боляче відпускати Веніаміна, однак вона мусила це зробити, щоб він мав гарні знання, а також ріс “звичайним хлопчиком, без фльору мами”.

Тіна зазначила, що її син володіє англійською, французькою, іспанською та українською мовами. У Британії хлопчиком опікується сім’я з України, тож він ходить до української церкви, танцює гопака та живе насиченим життям українця за кордоном.

Співачка пригадала, що через рішення відправити Веніаміна за кордон зіткнулася з критикою як від публіки, так і від близького оточення. Тіні дорікали за те, що вона, мовляв, “кинула дитину”. Однак артистка наголосила, що кожного тижня літала до Англії і дуже часто бачилася з сином.

– Він інтегрувався в інше середовище, він без “совкового нальоту” людина. Він не знає цих пісень, мультиків цих дурнуватих. Він не має в собі жодного російського наративу взагалі. Для мене це теж був виклик і бажання забрати його звідси, щоб цього не було в дитині, – додала Кароль.

Веніамін – син артистки від шлюбу з продюсером Євгеном Огіром, який помер у квітні 2013 року від раку шлунка. Спадкоємець пари захоплюється футболом, вивчає у коледжі економіку, політологію та бізнес.

Джерело: Anna Haustova

