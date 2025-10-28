Певица Тина Кароль рассказала, почему отправила сына Вениамина учиться за границу. Парень живет и получает образование в Великобритании, а в Украину приезжает на каникулы.

Кароль об обучении сына за границей

Артистка призналась, что не хотела, чтобы Вениамин рос в “тепличных” условиях и его “залюбили” после смерти отца. К тому же Тина понимала, что война, начавшаяся в 2014 году, будет длиться долго.

— Его начали залюбливать все, что у него потеря отца. Чтобы он нюней не вырос, чтобы не было так, что бабушки рядом все ему приносят и создают тепличные условия. Это нужно было преодолеть. Он хорошо знает и знал тогда, что произошло. Я сказала ему: Ты теперь единственный мужчина в семье. И он сразу повзрослел, взял ответственность на себя, но как ребенок, — поделилась певица.

По словам Кароль, ей было больно отпускать Вениамина, однако она должна была это сделать, чтобы он получил хорошее образование, а также рос “обычным мальчиком, без флера мамы”.

Тина отметила, что ее сын владеет английским, французским, испанским и украинским языками. В Британии мальчиком опекается семья из Украины, поэтому он ходит в украинскую церковь, танцует гопак и живет насыщенной жизнью украинца за границей.

Певица вспомнила, что из-за решения отправить Вениамина за границу столкнулась с критикой как со стороны публики, так и со стороны близкого окружения. Тину упрекали за то, что она, мол, “бросила ребенка”. Однако артистка подчеркнула, что каждую неделю летала в Англию и очень часто виделась с сыном.

— Он интегрировался в другую среду, он человек без “совкового налета”. Он не знает этих песен, мультиков этих глупых. Он не имеет в себе ни одного российского нарратива вообще. Для меня это тоже был вызов и желание забрать его отсюда, чтобы этого не было в ребенке, — добавила Кароль.

Вениамин — сын артистки от брака с продюсером Евгением Огиром, который умер в апреле 2013 года от рака желудка. Наследник пары увлекается футболом, изучает в колледже экономику, политологию и бизнес.

