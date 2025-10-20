Українська співачка Тіна Кароль здивувала шанувальників черговим спортивним досягненням.

Артистка простояла у планці 71 хвилину – це 1 година 11 хвилин без перерв. Такий результат вона назвала своїм новим особистим рекордом.

Тіна Кароль вистояла в планці 71 хвилину

Про випробування Кароль повідомила у соцмережах, де оприлюднила відео та фото з тренування. Разом із нею планку тримала інструкторка з аштанга-йоги Ірина.

Обидві продемонстрували витривалість і командну роботу, адже метою було не просто повторити попереднє досягнення, а перевершити його.

– Сьогодні ми відстояли для всіх вас мотиваційну планку – 71 хвилину. Це 1 година 11 хвилин, – зазначила співачка у відеозверненні.

Тіна значно поліпшила власний рекорд: раніше вона стояла у планці 21 хвилину – тепер результат втричі довший. Щоправда, співачка не уточнила, у якій саме позиції стояла – на ліктях, чи на витягнутих руках.

Хто з українців найдовше тримав планку

Це перевершує й показник, зафіксований Книгою рекордів України у 2021 році.

У категорії Спорт вказано, що найдовше у планці простояв киянин Максим Мельохін, якому на той момент було 15 років. Він протримався у планці на ліктях 1 годину 7 хвилин. Зірці вдалося вистояти на 4 хвилини довше.

Крім планки, Тіна Кароль показала й інші елементи тренування – на одному з фото вона стоїть на голові, демонструючи не лише силу, але й баланс та контроль тіла. Також артистка активно практикує аштангу та регулярно показує вправи, які вимагають максимальної концентрації.

До слова, нещодавно зʼясувалося, що її колега по цеху, співачка Jerry Heil, теж не уявляє свого життя без аштанги.